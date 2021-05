Con escotado outfit, Daniella Chávez presume que tiene la llave de la felicidad

Luego de verse ligeramente afectada por algunas redes sociales que le cerraron su cuenta como TikTok, la modelo chilena Daniella Chávez, demostró que con el empoderamiento que ha logrado obtener a base de esfuerzo y dedicación, ha logrado obtener la llave de la felicidad; no sin antes lucir escotado outfit.

Con una llave colgando de su cuello, que fue captada para la posible posteridad, la estrella de las redes sociales, lució como una de las féminas más pudientes, al modelar un sofisticado pero escotado conjunto de blusa y falda con un particular corte.

Y es que, la ex conductora de Televisa Deportes, no escatima en lucir su figura mediante outfis de cualquier tipo, ya sea deportivos, vestidos o escotadas blusas y minifaldas o ya de plano con una bata de baño a medio poner desde la intimidad de su lujoso departamento.

"Nada más imponente que ver a una mujer inteligente que sabe lo que quiere sin importarle lo que piensen los demás. Nada más impresionante que verla caminar sonriente, serena y paciente hacia su inevitable libertad", escribió Daniella Chávez describiendose a sí misma.

Posando en uno de los mall (centros comerciales) más prestigiados de su natal Chile. Esta vez, la chilena enamoró con un cuarteto de fotografías en las que posó luciendo una blusa tipo top de hombro caído y manga larga color naranja mandarina.

El glamoroso outfit, lo complementó con una falda color beige de tejido pesado con un corte en abertura que por si fuera poco, enmarca a la perfección su cintura y levanta su redondeada retaguardia. Las zapatillas, dejaron lucir sus pies, ya que son de diseño transparente con terminación en pico y de un cómodo tacón para caminar por horas en un día de shoping.

Y no podía faltar el especial maquillaje que siempre la hace lucir un rostro perfecto. Su cabello rubio y lacio -características de la chilena-, también formaron parte del empoderamiento y seguridad que les proporciona su belleza. Para teminar el outfit, fue con un bolso de mano color beige con una cadena gruesa de eslabones, que cerró con broche de oro.

Por esto y más, Daniella Chávez se ha ganado algunos acostumbrados piropos como "Regia", "Hermosa", "Que linda Dani", "Absolutamente, que tengas un buen día Muy Hermosa", "Preciosaaaaaaa como siempre", "You are the best" (Eres la mejor).

"HERMOSAAAAAA... ENAMORADA DE TU OUTFIT" (no sin antes, colocar un par de corazones color naranja y prender fuego a la publicación), "Amo amo amo amo y te amo", son algunos de los más de 1,220 comentarios que ha recibido la chilena, así como 81,928 reacciones.