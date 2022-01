Con escotado mini vestido y botas largas, Aracely Arámbula apantalló a Michelle Vieth

Ambas son guapas actrices y reconocidas por su belleza; pero ambas tienen su propio estilo y gracias a ello, Aracely Arámbula habría apantallado a Michelle Vieth tras lucir un escotado mini vestido y botas largas, hace algunos años en una entrega de premios en la que el par de famosas lucieron cuerpazo.

Su amistad, luego de figurar como protagonistas de "Soñadoras" (1998-1999), se ha tornado cada vez más fuerte y por tanto, tienen infinidad de recuerdos juntas. Entre tanto, sus redes sociales, han servido entre otras cosas, para recordar muchos momentos de sus carreras y una que otra experiencia juntas.

Pero fue en 2016, cuando Aracely Arámbula y Michelle Vieth asistieron a los Premios Tu Mundo de Telemundo, cuando 'la Chule' apenas arrancaba dando vida a Altagracia Sandoval en "La Doña" y Michelle, estab dándose un tiempo para regresar a las producciones televisivas.

No obstante, la actriz que regresó el pasado 2021 a las telenovelas dando vida a la abogada Fernanda Diez Acuña en "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), no perdió la oportunidad hace seis años de figurar junto a su amiga Aracely para lucir un par de modelitos del diseñador mexicano Gustavo Matta, con un outfit de dos piezas de blusa de hombro caído y falda larga en color rojo.

Y mientras la protagonista de "Mi Pequeña Traviesa" (1997-1998) expresaba su agradecimiento al experto en moda a través de su cuenta de Instagram por ser sus musas inspiradoras, la ex de Luis Miguel no reparó en lucir su marcado abdomen, silueta curvilínea y su belleza en todo su esplendor, vestida de negro.

"@gus_matta nadie comprende el cuerpo de una mujer, ni mi affair con el rojo como tú... Que detalle, que perfección, que trabajo.. Muy honrada en ser una de tus musas... Amore.. @aracelyarambula @premiostumundo @telemundo #musa #musas #inspiration #glamour #perfection #gratitud #admiración #respeto #women", se lee en el post de aquel verano de 2016 de Michelle Vieth.

Por su parte, fue la propia 'Chule', quien también utilizó su red social de la camarita para hacer alarde del sofisticado outfit que utilizó en aquella entrega de premios en pleno verano de 2016; aunque fue en noviembre de 2018 cuando la también actriz de teatro, recordó su atuendo con una publicación en la que sólo posteó emojis.

Y las reacciones de sus fanáticos no fueron para menos; y es que entre algunos se leen: "Beautiful woman" (Mujer hermosa), "So Beautiful so Sexy" (Tan hermosa y sexy), "Eres una mujer hermosa, pero en este vestido no luces, saludos desde Chile", "Que muñequita más linda", "Que espectacular mi princesa hermosa".

O "Espectacular", "Guapa", "Hermoso físico", "Siempreee bellaaa", son otros de los mensajes que recibió Aracely tras lucir cuerpazo con ese outfit fuera de serie.

