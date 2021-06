Con entallado vestido, Carmen Villalobos asegura que amaneció más sabrosa

Al ritmo de Chiky Bom Bom, Carmen Villalobos aseguró que amaneció más sabrosa que nunca con un elegante outfit con el que recordó su largo cabello castaño, como lucía antes de grabar la telenovela “Café con aroma de mujer”.

Con un entallado vestido, la actriz colombiana trajo del baúl de los recuerdos la imagen que presumió cuando protagonizó la serie “Sin senos no hay paraíso”, de Telemundo, con la melena larga y suelta en tono oscuro, muy diferente a como luce ahora que interpreta una villana.

Repitiendo las palabras de la influencer dominicana conocida como Chiky Bom Bom, Carmen Villalobos presumió sus curvas luciendo más rica, sabrosa y deliciosa, algo que confirmaron sus fans cuando vieron la publicación, lanzándole miles de piropos.

La esposa de Sebastián Caicedo compartió con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram tres imágenes en las que destaca sus curvas con un vestido brillante en tono plateado, de manga larga y profundo escote en “v” que resaltaba sus encantos.

La originaria de Barranquilla se luce levantando los brazos en una pose muy sexy con la que acentuó sus atributos; en otra imagen, aparece casi de cuerpo completo y muestra su cuerpazo en el entallado vestido con el que, literalmente, brilla.

“Buenas buenas!!! Hoy amanecimosssssss ricas, sabrosa, deliciosa porque puedo, yo puedo, sí, tengo la personalidad. Quien lo leyó cantando??? Feliz semana mi gente bonita! (sic)”, escribió Carmen Villalobos en la publicación y dejó que sus fans la chulearan en los comentarios, algo que hicieron gustosos.

“La pregunta es ¿quién no lo lee cantando?”, “Muy linda tú, y ese outfit es otra cosa”, “Toy enamorada de estas fotos”, “¿Quién no la lee cantando? Feliz y bonita semana, bella”, “Pero qué mamacita, hoy con la mejor actitud, claro que yes”, “Ay, no, qué hermosura”, “Mamacita, de cabello negro así, sí eres divina”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

Con las imágenes, la antagonista de “Café con aroma de mujer” confirmó que es una de las actrices latinas más bellas del espectáculo, ya sea con el cabello castaño o rubio, como actualmente lo maneja, aunque ya anunció que una vez que culmine las grabaciones se hará un cambio de look.



Por lo pronto, Carmen Villalobos se mantiene enfocada en su papel de Lucia Sanclemente, un personaje que le ha significado un reto pues además de ser su primera villana, se ha metido tanto en su piel que es común que el sentimiento la invada cuando graba algunas escenas, como lo ha dejado ver en diversas historias que ha compartido en Instagram.

