Con entallado vestidito dorado, recibiría marzo Marjorie de Sousa

Aunque ya dio señales de vida como una mujer empoderada los primeros días del presente mes, de entallado vestidito dorado, sería como recibiría marzo Marjorie de Sousa de acuerdo a sus más fervientes admiradores que se han dedicado a construir un perfil completo de las fotos más fascinantes de la actriz.

Se trata de una postal en la que aparece Marjorie de Sousa, luciendo un vestido dorado súper entallado y a media pierna, que la hace lucir como toda una reina de belleza. De una sola manga tres cuartos y el efecto espejo de la prenda, empoderan a la venezolana.

Y es que, Marjorie de Sousa deja ver su belleza al por mayor con una pose en la que luce sus estilizadas piernas con tacones dorados, un bolso de mano color piel y por supuesto, su cabellera rubia y lacia peinada de lado que la caracteriza.

La postal fue de hace algunos años atrás, cuando todavía no se había convertido en madre del pequeño Matías; no obstante a la fecha, la también villana de telenovelas es como los buenos vinos, pues entre más tiempo pase, luce mejor.

Y tras la postal de su ídolo en la que aparece con dicho outfit, la cuenta de @sousaticos de Instagram sólo escribió: "Bienvenido Marzo", como un homenaje a Marjorie de Sousa. Y luego de verla, algunos fanáticos han reaccionado sorpresivamente con reveladores comentarios: "Te podrías casar con migo si no es mucha la molestia?".

Aunque al parecer, no a todo mundo gusta su presencia y sorprendente es que lo hacen saber: "Pésima actriz. De lo peor que ha llegado a México!"; comentario que dista mucho de los fanáticos de la actriz que se ha ganado a su público con su participación en diversos melodramas.

Y para muestra, basta un botón: "Maravillosa", "Marjo modelo", "Princesa", "Que hermosura de mujer", "Wow, mujer te ves divina y muy sexy, bizcocho rico", "Estás preciosa", "Muy guapa, me encantas", "Nice legs" (Hermosas piernas), "Guapísima mamita", "Que bella esta saludos", "Sin palabras solo te digo 'TE AMO'...", son otros de los comentarios que ha logrado Marjorie de Sousa a través de la publicación de su fanpage.

Pues al momento, ha ganado más de 5,200 corazones rojos y más de tres decenas de comentarios que sin duda, demuestran el cariño y la admiración que le tienen a la actriz.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!