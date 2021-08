Con entallado pantalón de cuero, Vanessa Guzmán presume que es un mujerón

Una vez la actriz y modelo mexicana, Vanessa Guzmán, volvió a ser tema de conversación en las redes sociales luego de compartir unas imágenes del festejo de su triunfo en el concurso de fisicoculturismo, Vallarta Bodyfit, en donde deja claro que es todo un mujerón.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Vanessa Guzmán compartió dos fotografías y un video en donde presume el haber ganado tres medallas en dicho concurso de fisicoculturismo, luciendo una figura espectacular al modelar un entallado pántalón de cuero de color negro y una blusa de top naranja con negro.

De abajo hacía arriba y de frente hacía la cámara fue como la actriz de Televisa presumió su casual outfit con el que robó miradas y con el que cayó bocas tras recibir mensajes de que había dejado de ser femenina e incluso hubo quienes la llamaron hombre. "De anoche en el festejo que me realizaron mis amigos más cercanos por el triunfo en @vallartabodyfit,en la semana les compartiré más fotos, que tengan bonito domingo!", escribió Guzmán en la publicación.

Lee también: Carolina Miranda presume kilométricas piernas en mini vestido amarillo

Como era de esperarse, Vanessa Guzmán recibión un sinfin de halagos, pues su casi millón de seguidores no dudaron en demostrarle su total admiración, no sólo por ser un mujerón en toda la extensión de la palabra sino por su disciplina y esfuerzo, dedicación y sobre todo por ser una inspiración para todas las mujeres.

“Hay que chulaaaaaa”, “Eres un gran ejemplo a seguir por tu dedicación, fuerza de voluntad y disciplina. Me motivas a seguir adelante con mis metas y me inspiras demasiado para alcanzar mis objetivos personales como cuidar mi salud, alimentación y hacer más ejercicio. ¡Te admiro en demasía!”, “Que fabuloso verte perfecta con todo lo que uses! Outfit deportivo o casual o lo que sea!! Estás de 11!”, “ Qué mujerón", fueron algunos de los piropos que la famosa recibió.

Cabe señalar que desde hace unos años la protagonista de Soltero se entregó por completo a la vida fitness, razón por la que desde los inicios de su carrera hasta hoy en día ha tenido un radical transformación en su físico, cambio que la llevó a ganar tres preseas en el reciente concurso, y por el que también ha sido severamente atacada.

Ante los terribles ataques que ha sufrido en las redes sociales, la concursante de Miss Universo hace 25 años, ha dejado claro en una reciente entrevista que los comentarios negativos no le afectan en lo absoluto, sin embargo, en una reciente encuentro con los medios de comunicación que no se tentara el corazón contra los haters que la critican por su físico y los expondra siempre y cuando estos no rebasen los límites y que afecta a los suyos.

Lee también: Lucerito Mijares se vuelve una atractiva pelirroja y le llueven los piropos

“Todas las personas que se atreven a hacer esas agresiones tienen un dejo de abusadores y hay que exponerlos. Mientras la agresión no cruce y atente contra mi seguridad y la de mi familia no haría nada ante la justicia, ya si mi entorno se empieza a sentir afectado sí los denunciaría”, explicó Vanessa Guzmán.

Vanessa Guzmán presume que es un mujerón.

Síguenos en