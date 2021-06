Con entallado outfit negro, Marlene Favela luce figura de reloj de arena

A la par de su participación como Leticia en la telenovela "La Desalmada", la actriz Marlene Favela no deja de lucir su figura de reloj de arena con los outfits más entallados que pueda vestir. Cabe destacar que la actriz originaria de Durango, México, es una de las celebridades que más cuida su figura, y es por ello, que tras convertirse en madre de la pequeña Bella Seely, ha vuelto a recuper sus delineadas curvas.

En su cuenta oficial de Instagram donde comparte casi cualquier momento de su vida y desde donde modela decenas de outfits, Marlene Favela logró robar las miradas de sus fanáticos, quienes ascienden a más de 4.6 millones.

La actriz de "La Desalmada" aprovechó un momento entre su apretada agenda, para posar frente a la cámara y mostrar su sencillez pero al mismo tiempo elegancia, con un outfit color negro, que consta de una blusa de cuello de tortuga y manga larga y una falda de cuero a la rodilla con un especial diseño de dos cierres a los costados.

Y para complementar el sencillo pero sofisticado atuendo, Marlene Favela utilizó un par de botas, mismas a las que destacó por separado al escribir: "La gente siempre sacrifica el presente por el futuro, pero la vida solo está aquí ahora #boots by @prettylittlethingsny".

Pues a la par de la modelo europea originaria de Birmingham, Reino Unido, Demi Rose, también es embajadora de la firma de ropa y accesorios Pretty Little Things de New York. Es por ello, que esta vez, la ex esposa del empresario australiano George Seely, utilizó el par de botas en tono café de piel que le llegan a media pierna.

Al verla, los fanáticos no dudaron en expresarle su admiración; uno de tantos, le reveló: "Sacrificaría todo por usted!!!". Otro más, destacó la belleza de la actriz de "Pasión y Poder" (2014) con un total de 16 corazones negros que denotan elegancia.

"Bella", "Bellísima", "La amo", son otros de los mensajes que han sido expresados por parte de los fanáticos de Marlene, quienes además no han dejado de postear caritas con ojos de corazón, corazones rojos, coronas de reina, aplausos, rosas rojas y demás flores.

Al momento, han reaccionado a la belleza de la también empresaria, un total de 35.785 usuarios de Instagram, entre los que destaca el actor Eduardo Santamarina, con quien trabajará en "La Desalmada", telenovela de José Alberto 'El Güero' Castro, producida para Televisa, que podrá verse al aire a partir del próximo 5 de julio por la señal del Canal de las Estrellas, de lunes a viernes a las 9:30 pm.