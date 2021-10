Con entallado mini vestido rojo, Livia Brito desborda sus encantos y se apodera de sus fans

En medio de la polémica que la cubana Livia Brito enfrenta desde el 2020 tras agredir al fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, la famosa sigue acaparando miradas en las redes sociales, en donde los últimos meses se ha dedicado a presumir su espectacular figura, tal y como lo hizo hace unas horas al lucir un entallado vestido rojo con el que desbordó sus encantos.

Fue a través de su perfil de TikTok que la estrella de Televisa que se apoderó de sus más de 10 millones de seguidores al compartir un corto video en el que aparece presumiendo su silueta en un elegante mini vestido de color rojo pasión, y dejando a todos boquiabiertos ante tanta belleza. Además de portar dos pistolas de juguete; una en las manos y otra en una pierna.

"Cuando me dicen deja de tomarte fotos, no sirve de nada" se escucha decir a la cubana quien el pasado mes de julio celebró su cumpleaños número 35 en medio de las grabaciones de la exitosa telenovela La Desalmada, mientras desborda sus encantos con la entallada prenda con la que se apoderó de los pensamientos de sus fieles admiradores.

Lee también: En botas y vestido, Mayrín Villanueva muestra sus habilidades sobre la bicicleta

Como era de esperarse sus más de 10 millones de seguidores no tardaron en reaccionar y llenaron la publicación de halagos y piropos en los que la felicitan por su espectacular belleza y su cuidada anatomía.

"Que hace está preciosura de mujer para verse cada día más divina", "Tan hermosa y desalmada", "Bellísima como siempre", "Super hermosa", "Preciosa", "Dios, por que Livi se ve tan perfecta en todo", "Como se respira después de ver tanta belleza", son algunos de los comentarios en TikTok.

Recientemente Livia Brito fue blanco de las críticas en redes sociales por entablar una denuncia en contra de la revista Tv Notas por violar su privacidad y la de su familia, razón por la que pidió a los reporteros pedirle permiso para fotografiarla cuando se encuentre en la calle para que no invadad su privacidad.

Lee también: Cómo saber si han leído tu mensaje de WhatsApp aunque no haya doble tick azul

"Es denuncia penal y luego vamos con la denuncia civil… y ya está. Estoy muy tranquila, es yo creo que lo justo porque no se vale que lucren con la imagen de ningún ser humano, aunque seamos artistas... es lo que yo les comentaba, o sea, somos seres humanos y tenemos derecho a la privacidad, entonces el que usen nuestra imagen para vender una revista y ganar dinero a costa de nuestro trabajo, que es a lo que nos dedicamos, pues creo que no se vale, que no es justo", dijo a los reporteros que la esperaban a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR).

Para posteriormente manifestar: "Tienen que tener cuidado porque obviamente tienen que presentarse, tienen que llegar, 'Hola Livia, ¿cómo estás?', 'Hola fulanito de tal. ¿Cómo estás?', 'Me presento: yo soy de la revista tal. ¿Puedo tomarte fotos? ¿Si o no?' Y ya se les dice que si sí o no", dijo Livia Brito, quien encabeza al lado de José Ron, Marlene Favela, Marjorie de Sousa y Eduardo Santamarina, la exitosa historia de La Desalma, historia que ya se encuentra en la recta final.

Síguenos en