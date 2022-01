Con entallado jumpsuit o encantador vestido, Maribel Guardia es la reina de la moda

Luego de superar por segunda vez el Covid-19 en su variante Ómicron, la actriz Maribel Guardia sigue confiando en su buena salud y su belleza, por lo que sigue viviendo la vida al máximo y recientemente demostró que es 'la reina de la moda' tras posar muy empoderada con un entallado jumpsuit y un encantador vestido.

Desde el pasado lunes, Maribel Guardia dio la bienvenida a una nueva semana, posando con un entallado jumpsuit color verde oscuro que combinó con un par de botines puntiagudos del mismo tono del outfit con el que la costarricense demuestra que no le duele nada y que tal vez se encuentre en uno de sus mejores momentos, tras superar la enfermedad del siglo.

Pues además de lucir cuerpazo -uno de los más envidiados entre las estrellas del espectáculo-, la costarricense demostró su elasticidad y su habilidad para posar como lo prefiera, pues lo mismo le da estar parada que sentada, con una pierna cruzada o levantada, como lo muestra en la postal; lo que a decir verdad, muchas personas de la tercera edad no pueden hacerlo.

La esposa de Marco Chacón, dejó helados a sus más de 7.2 millones de seguidores tras lucir tan fresca y recuperada del Covid-19. No por nada, varios famosos se pronunciaron a su belleza y dejaron ver su admiración por la famosa que en 1978 llegó a México, luego de haber venido a representar a Costa Rica en el certamen de Miss Universo, y aunque no se llevó la corona, Maribel Guardia ganó más, pues durante cuarenta y tres años, ha sido una de las estrellas más afamadas de la farándula.

"Estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas, y otros nadando con todas sus fuerzas. #look @klaudethcollection #feliz #lunes", escribió el pasado lunes Maribel Guardia en su primer post de la semana, dejando incluso a una sirenita en su descripción que hace referencia a su cuerpo que tiene cada curva en su lugar y sus atributos bien puestos.

No obstante, famosos como Marjorie de Sousa y Ariel Miramontes, fueron los primeros en reaccionar, pues mientras la venezolana de 41 años lanzó un quintento de caritas con ojos de corazón, 'Albertano Santa Cruz', le envió algunas llamaras de fuego seguidas de su comentario "Extra Belleza continental".

Otros comentarios de leen: "Guapísima", "Hermosa!!!!" y otros más hicieron hincapié en la descripción de Maribel Guarida: "Tu en laancha mi amor, la mía... Te amooooooooooo" o "Espectacular como siempre, eres un amor".





Pero ese no sería el único outfit con el que la madre de Julián Figueroa, demostrara que es 'la reina de la moda', pues tras regresar a los foros de televisión a continuar con las grabaciones de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después", y posar con el actor Arturo Carmona, quien también forma parte de la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, Maribel, lució espectacular con un vaporoso vestido color rojo bermellón, con el que mostró su silueta de perfil.

"Nunca le des explicaciones a tus amigos no las necesitan. Tus enemigos no las creen. OSCAR WILDE. #look @boga_boutique_mr", se lee en la descripción de la publicación del pasado martes; no sin antes dejar claro que no tiene porqué andar dando explicaciones de sus actos, ni a sus amigos, ni mucho menos a sus enemigos.

Esta vez, la también modelo Isabel Madow, reaccionó a la belleza de la costarricense que a los 62 años sigue siendo toda una diva.

