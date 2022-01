Con entalladito atuendo y delineado de gato, Demi Rose recibe llamada telefónica

Últimamente, la modelo Demi Rose ha destacado por elegir outfits muy pegaditos que casi no dejan nada a la imaginación, como cuando recibió el 2022 con una fiesta muy al estilo de los 80's; y el fin de semana pasado no fue la excepción, pues la británica se volvió a mostrar con entalladito atuendo y delineado de gato, mientras recibe llamada telefónica.

Una serie de postales muy significativas fue las que Demi Rose mostró en su cuenta de Instagram, tras lucir como las féminas de algunos años atrás, con sus outfits más entallados y diminutos.

Fue el sábado pasado que la británica de 26 años tuvo la buena puntada de recurrir a una decoración antigua que complementó con su atuendo y una de sus mascotas, que precisamente es un gato de color claro, al parecer de raza Siamés.

El justado atuendo que Demi Rose utilizó esta vez para cautivar a sus más de 18.2 millones de seguidores en Instagram, obedece a una playera súper entallada con un oso de peluche estampado de color rojo al frente con la frase en mayúsculas "BLOW ME UP" que significa "Hazme volar", que es el título de una serie de recomendaciones dirigidas a otra persona para cumplir con el cometido.

Además, la top model nacida en Birmingham, Reino Unido, lució una minifalda color negro tapizada de moños color rosa hechos de listón que le dan un toque muy simpático a la prenda y fuera de serie. En la postal, también se puede ver a Demi hablando por teléfono en una llamada simulada, con los ojos cerrados y resaltando su impecable imagen, así como su maquillaje que termina con un delineado de gato, típico de los años 70's.

"¿You called?" (¿Usted llamó?), se lee en la descripción de la publicación del sábado pasado y aunque muchos de sus followers dedicaron su tiempo a halagarla, otro más se vio más cautivado por su mascota: "What is your kitty's name?" (¿Cómo se llama tu gatito?).

Alguien más puso atención a las indicaciones de la playera de Demi Rose y comentó: "Raise your hand if you actually read what was on the shirt" (Levanta la mano si realmente lees lo que dice en la camiseta) que ya tiene 55 respuestas.

"That shirt is pretty great!" (¡Esa camisa es bastante genial!), "I was teacher. Let the lesson begin" (Yo era profesor. Que comience la lección), "Hey Gorgeous!" (¡Diosa!), "Qué muñeca tan hermosa" o "Lucky cat" (Gato suertudo). Al momento, Demi Rose ha logrado impactar con su belleza a no menos de 225 mil fanáticos y se pueden leer más de 2 mil comentarios que le han dejado los mismos.

