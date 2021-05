Con encaje rosa, Yanet García da un probadita de su OnlyFans

La presentadora de televisión y modelo, Yanet García, volvió a paralizar corazones una vez en las redes sociales luego de dar una probadita de su contenido que podrán encontrar en su perfil de OnlyFans.

Fue a través de su Instagram que Yanet García cautivó a sus fieles admiradores al compartir una instantánea en la que aparece recostada sobre un sofá luciendo su escultural figura en un conjunto de lencia de encaje en color rosa fiusha, atuendo con el que dejó al descubierto su trabajado abdomen y sus peligrosas curvas.

Sin mucho que decir, la popular Chica del clima se limitó a acompañar la fotografía con solo unos emojis. Y aunque la ex conductora de Hoy, no especifíco si esté contenido está en su perfil de OnlyFans, recordemos que desde hace unos días la famosa ha estado promocionando su página.

En estás últimas semanas, Yanet García se ha encargado de complacer a sus más de 13 millones de seguidores con sensuales videos y fotografías en los que aparece con poca ropa, motivándolos a que se suscriban a su OnlyFans, en donde podrán encontrar contenido más explícito.

En un anterior publicación la famosa Chica del Clima compartió que logró un propósito más en su vida, se certificó como una entrenadora de salud, razón por la que recibió cientos de felciitaciones por parte de sus seguidores.

Hoy es un día MUY ESPECIAL. Oficialmente soy HEALTH COACH CERTIFICADA ?#certifiedhealthcoach Egresada de una de las escuelas de nutrición más importante del mundo @nutritionschool y me siento súper agradecida, bendecida y orgullosa de haberlo logrado!!!!", fue parte del mensaje que escribió Yanet García tras expresar que era una entrenadora certificada.

La conductora de televisión agregó que no fue nada facíl, pues era un reto personal pues decidió tomar el curso en inglés, idioma que aún sigue estudiando. "No fue nada fácil. Decidí tomarla en inglés como un reto personal y estaba muy nerviosa, no sabía si lo iba a lograr ya que sigo estudiando el idioma pero si se pudo!! YES! I fucking did it ? Gracias a mi maestro de inglés @labcoatmeerkat por todo el apoyo. Les comparto que pase horas y horas detrás de una computadora para poder tener esta certificación en mis manos y no saben lo bonito que se siente saber que todo el esfuerzo y dedicación valió la pena. LO LOGRE!!!!", expresó García.

Como era de esperarse muchos de sus fieles admiradores no dudaron en aplaudir el logro de la famosa y desearle toda la suerte del mundo.