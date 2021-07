Con elegante vestido tatuado en la piel Maribel Guardia hace soñar

Los sentimientos de la actriz Maribel Guardia están a flor de piel, pues entre la emoción que le causan algunos proyectos que tiene en puerta como el regreso a los shows en vivo y la reciente muerte del actor Alfonso Zayas, la costarricense tiene su corazón dividido; no sin antes aprovechar la mañana de este viernes, para lucir uno de sus vestidos más elegantes tatuados en la piel que sin duda, hace soñar ¡a cualquiera!

Entre la triste noticia del fallecimiento de Alfonso Zayas, con quien Maribel Guardia tuvo una efímera relación cuando ella apenas tenía 19 años y él aproximadamente 37, y juntos participaron en algunas películas del Cine Mexicano de Ficheras de los años 80's, y su objetivo de seguir haciendo soñar a sus fanáticos con sus más elegantes atuendos, se le ha ido la mañana a la costarricense.

Este viernes, Maribel Guardia lució cuerpazo de infarto al vestir un vestido color verde militar recargada en una de las puertas francesas de su lujoso comerdor que acompañó con unas zapatillas blanqui-negras en combinación con azul turquesa -que en esta ocasión desentona con el vestido-.

Lee también: Ana Martín celebra el Día Mundial del Bikini luciendo cuerpazo como Angelique Boyer

"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo despertar. #felizviernes #look @variedades_onlinegt", escribió la también modelo de 62 años al lucir su vestido que parece estar tatuado a la piel que aparte de ceñido, tiene en su diseño un par de tirantes muy delgaditos y un clásico escote de corazón.

Por esa razón, hubo quien quiso poner "en paz" a la bella Maribel Guardia con un sigular mensaje: "Ya basta, no se puede ser tan diosa en esta vida"; aunque alguien más difiere: "Diosa bellísima", o "Maribel Hermosa". Un fiel admirador se conforma con una sola cosa: "Qué hermosa, espero algún día me puedas seguir".

Lee también: Maribel Guardia aceptó que tuvo un romance con Alfonso Zayas

Otros fanáticos más aseguraron: "Wooooooo espectacular fotografía" y uno de sus más fervientes admiradores fue radical con su mensaje: "Me caso" -aunque no sea con la "reina de la eterna juventud", como muchos le llaman a la costarricense. Alguien más atendió a la descripción del par de postales: "Yes Mamacita Dreaming Of You" (Sí mamacita, soñando contigo).

En un segundo post de la mañana de este viernes, la esposa de Marco Chacón, también recordó al finado Alfonso Zayas, como lo normalmente lo hace con los famosos que han perdido la batalla contra alguna enfermedad y han partido de este mundo; así envió sus condolencias al actor:

"Descanse en Paz el gran actor y comediante #alfonsosayas .Excelente padre, amigo, y gran persona. Buen viaje amigo... Llena de risas al cielo"; aunque lo revelante es que la costarricense ha limitado culquier comentario al respecto de la publicación.

Síguenos en