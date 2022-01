Con elegante abrigo, Marjorie de Sousa agradece año y decreta exitoso 2022

Después de un 2021 cargado de trabajo y lleno de éxitos profesionales, la actriz Marjorie de Sousa hizo una pausa en el camino para agradecer todo lo vivido en 2021 y decretar de una buena vez que el 2022 será mejor, pues la venezolana dejó ver que tiene muchos planes para los meses venideros; no sin lucir muy elegante con un abrigo blanco y botas tipo vaqueras.

Fue el pasado sábado 1° de enero, que la actriz que se ha consagrado como la villana favorita del 2021, gracias a su participación antagónica como Julia Torreblanca en "La Desalmada" -producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Pues sin más pretensiones que las de seguir entreteniendo al público mexicano, estadounidense y en general, latino, la actriz agradeció con un mensaje lo vivido en 2021; así lo expresó:

Lee también: Marjorie de Sousa olvida el glamour y aparece sin maquillaje, despeinada y en fachas

"Querido 2021: tengo tanto que agradecerte. La vida son momentos y uno decide si hacerlos mágicos o sufrirlos, yo decidí aprender de esos momentos, todoossss buenos y no tan buenos; gracias por lo que te llevaste y también por todo lo trajiste a mi vida, por mi hermosa familia y el amor infinito que siento por ti en cada despertar".

Así mismo, Marjorie de Sousa dejó ver que está más dispuesta que nunca a seguir triunfando con proyectos tanto profesionales como personales y decretó que este 2022 será mejor año que el anterior:

Lee también: Tras reñida competencia, Marjorie de Sousa se corona como la mejor villana de las novelas 2021

"2022, te recibo con todo mi amor y sé que ya eres un año de bendiciones y nuevos proyectos personales y profesionales, así que desde ya, Decreto éxito infinito, así ya es!!! Gracias familia por cada día ser más y a mis sousatic@s que Dios me los siga llenando de puras bendiciones; somos un gran equipo, se les quiere bonito. #mds #marjoriedesousa #2022 #newyear #love #paz #calma #logros #amorpropio #respeto #creermasenti #desearcosasbonitas #admirar #salud #bendicionesinfinitas #photo @danielalonsofoto @alinemoreno01 @calzado_dakkota @vanessaarellanomakeup, nos vemos…".

Y mientras José Ron, su compañero de "La Desalmada" le deseaba lo mejor con un "Feliz año Marjo!", el retirado actor de las telenovelas Rafael del Villar, también brindó con la venezolana y sus 'Sousátic@s' no se quedaron atrás con su mensaje de sorpresa: "Wow! Guapísima" o "Feliz Año Nuevo @marjodsousa".

Por su parte, Annarella Bono también externó los buenos deseos para la actriz: "Feliz año mi Brujita amada que Dios siga concediendo los deseos de tu corazón, besos a Mathi", así como su manager Alejandra Palomera, quien sólo se pronunció con una tercia de corazones rojos. Al momento, se puede ver la reacción de 26,614 seguidores y alrededor de 300 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!