Con el viento acariciando su piel, Demi Rose luce imponente retaguardia

Tras haber cautivado con su belleza desde Colorado, Tx (EE.UU.) en el reciente festival de música Coachella Fest., la modelo Demi Rose, ha dejado claro que no parará de enamorar a su audiencia virtual con su figura que muchos podrían calificar de lo más top; incluso, la famosa ha preguntado a sus followers, si no les entristece tanta presencia de ella al mismo tiempo que luce su imponente retaguardia en bikini y outfit de cuero mientras el viento la acaricia.

Pues como hace algunas semanas no lo hacía, la británica de 27 años volvió a dejar sin aliento a sus 19.3 millones de seguidores, luego de presumir su monumental figura con una pregunta paradójica que ha generado halagos y millones de reacciones.

Fue el pasado lunes 18 de abril, para abrir bien la presente semana, que Demi Rose posó en un vídeo de espaldas, pero con un atuendo que deja ver toda su voluminosa retaguardia... Y al como lo hace la cantante brasileña Anitta, que utiliza atuendos que sólo dejan al descubiertos sus encantos traseros, así mismo lució la británica.

Una belleza sin límites

A través de su cuenta de Instagram, se puede ve el momento en el que la modelo nacida en Birmingham Reino Unido hace 27 años, lució sus redondeada retagurdia mientras usó unas botas largas de cuero que le llegaban justo debajo de sus atributos y un bikini de flecos que lució mientras un fuerte viento la acariciaba.

"Don't it make you sad about it?" (¿No te entristece?), se lee en la publicación en la que Demi Rose lució todo lo que tiene sin reparo y sin problema de imperfecciones; pues de sobra se sabe que la británica luce todo lo que se ponga con su particular estilo y belleza superior.

Además, Demi Rose se hizo acompañar del tema "Cry Me a River" de Justin Timberlake. Y acto seguido, le empezaron a llegar lar reacciones y cientos de comentarios tras lucir su exquisita figura.

