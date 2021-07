La cantante de talla internacional Jennifer Lopez, está más activa que nunca preparando su nuevo sencillo "Cambia el Paso" que seguramente será otro boom en su música este 2021; no obstante, se vale de su belleza y cuerpazo para dar promoción al que podría ser su próximo éxito; en la postal promocional, la neoyorquina, aparece posando con diminuto outfit en el mar, como toda una diva.

Durante el pasado mes de junio, Jennifer Lopez se reunió con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, para preparar el tema "Cambia el Paso", cuyo clip fue grabado -en parte- en la zona de Miami Beach en Florida, Estados Unidos. Lo que despertó gran emoción entre sus fanáticos luego de éxito de "Pa' Ti" junto a Maluma, lanzado en septiembre de 2020.

A través de su cuenta oficial de Instagram, JLo, ha dado algunas pistas de su más reciente canción que está próxima a estrenarse el lunes 5 de julio; mismas que aprovechó para unirse el pasado 29 de junio, al Movimiento Prime u Orgullo de la Diversidad, pintándola de la bandera multicolor de la comunidad LGBT+.

Y fue la tarde del pasado jueves, que la pareja oficial del actor Ben Affleck (con quien retomó su amor, luego de 17 años de su primer romance), compartió a través de un clip de Instagram en el que muestra una cabellera alborotada y un look muy relajado, el momento en el que trabajaba en su más nuevo sencillo:

"Hola mi gente, estoy aquí desde mi casa trabajando en mi nueva canción , mi nuevo vídeo con Rauw Alejandro que se llama 'Cambia el Paso' I hope you enjoy it -Ojalá que lo disfruten-, I love you guys -Los quiero-, It's come go on Monday -Sale el Lunes...".

Así mismo, al pie de su clip, se lee: "Un mensaje especial para mi #JLovers… Tan emocionada por #CambiaElPaso… disponible este lunes @rauwalejandro #WorkingHardOrHardlyWorking".

Aunque en una publicación anterior, la guapa neoyorquina de 51 años, apareció literalmente tirada en las playas de Miami disfrutando del agua, mientras posó para la imagen promocional de "Cambia el Paso", en el que se le ve luciendo un diminuto outfit que consta de un brasier de bikini forrado de pedrería en tono blanco plateado y un mini short de mezclilla que sin lugar a dudas, ha encendido a sus fanáticos.

Cuya descripción se lee: "#CambiaElPaso con @RauwAlejandro Este 5 de Julio. ¡Prepárense! #linkinbio to pre-save Foto: @lacarba".

Y es que la emoción que embarga a sus más de 151 millones de seguidores en Instagram, es debido a que cada canción, colaboración y vídeo que hace la ex de Alex Rodríguez, es un éxito seguro; pues hasta cuando empezó en la música hace 22 años, algunos expertos pensaron que su primer material discográfico "On the 6", no sería para nada un éxito y dio una sorpresa callando varias bocas... tanto, que a más de dos décadas, la música de sus inicios sigue escuchándose como si fuera la primera vez.

