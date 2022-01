Tras presentar en sus redes sociales su nueva cinta cinematográfica "Marry Me" (Cásate Conmigo), la cantante Jennifer Lopez engalanó con despampanante outfit, algunas escenas de la producción que se estrenará el próximo 10 de febrero vía streaming por Peacock al mismo tiempo que en las salas de cine estadounidenses.

Y además de mostrar una primera imagen junto a Maluma, Jennifer Lopez mostró un recorrido por lo que ha sido su participación protagónica en "Marry Me" para este 2022, también junto al actor Owen Wilson, en el que se le ve cantando, bailando y hasta tocando el piano mientras entona el romántico tema "On My Way" que forma parte del tráiler de la cinta.

Pero a la par, JLo fue captada junto a Maluma durante las grabaciones de la cinta en noviembre de 2021 y las imágenes han recorrido ya, las redes sociales de ambos artistas, así como sus propios estilos con los que darán vida a Katalina "Kat" Valdez y Bastian, los cantantes que estarían a punto de casarse en un escenario frente a miles de presentes, si no hubiera sido por la infidelidad de éste con su asistente.

"Dancing into the new year like…. #OnMyWay @MarryMeMovie #OnSet #BTS #OwenWilson" (Bailando en el nuevo año como…. #OnMyWay @MarryMeMovie #OnSet #BTS #OwenWilson), se lee en la descripción del clip que la neoyorquina de 52 años ha compartido en su cuenta de Instagram.

Por otro lado se lee: "#JenniferLopez #JLo #MarryMeMovie" en la postal compartida por una de las tantas fangapes (páginas de fans) dedicadas a la 'Diva del Bronx', en las que luce un vestido rosa pastel entallado, de escotes a los costados que resaltan su cintura y con una vaporosa cola como la cereza del pastel.

El glamoroso outfit fue complementado con una estola tipo capa del mismo tono rosado confeccionada en adorable peluche. En cuanto a los accesorios, Jennifer Lopez elegiría un juego de aretes y pulsera de exquisito diseño y un anillo de diamantes. Un bolso rosado de pedrería y zapatillas de plataforma y destapadas serían lo que terminarían con el look.

Por su parte, Maluma quien protagoniza la esperada romántica cinta junto a la novia de Ben Affleck, también lució como todo un galán en dichas escenas vistiendo un conjunto de saco de solapa y pantalón en colores guinda y negro, así como camisa negra, zapatos de charol de vestir con terminación en punta y un dije con la letra "B", además de un par de lentes de sol, tipo Ray-Ban.

La cinta que en un principio se había anunciado, se estrenaría en las salas de cine en Estados Unidos justamente el 14 de febrero para celebrar el Día de San Valentín, ahora se sabe que se adelantó la fecha de estreno para el 11 del mismo mes, aunque más recientemente ha salido a la luz que será el día 10, cuando la cinta de Universal, se estrene a través de la plataforma de Peacock a la par de las pantallas de cine.

