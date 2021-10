Con descarado short cachetero, Chiquis Rivera presume que es digna de ponerse está prenda

Chiquis Rivera lo hace de nuevo; la hija de Jenni Rivera de nueva cuenta se volvió tendencia en las redes sociales tras compartir un video en el que aparece con un descarado short cachetero mientras maneja una moto, imágenes de su nuevo videoclip titulado Cualquiera, el cual produjo junto con Universal Music.

Sin pena alguna y miedo a las críticas, la intérprete de Mi problema sacó su lado más coqueto y presumió que ella también es digna de ponerse un short cachetero, prenda con la que dejó al descubierto su voluminosa retaguardia. Cabe mencionar que anterior a este video en el que se ve a Chiquis Rivera encaramada en la moto, la cantante ya había dado una probadita de las impágenes de su nuevo tema.

Justamente con una imagenen la que aparece montada en la moto con medias de red y en una pose sugerente, fue como la famosa integrante de la dinastía Rivera dio a conocer que Cualquiera se lanzaba el próximo 29 de octubre, por lo que en su más reciente publicación dio otra probadita de algunas escenas del videoclip, el cual se grabó una parte en el desierto, en donde ella conduce a toda velocidad mientras otras chiquis en bikini bailan.

Como era de esperarse dicho videoclip echó a volar rápidamente la imaginación de sus fieles admiradores y como siempre dividió opiniones en las redes sociales; mientras unos no dudaron en admirar la belleza de la cantante, sin embargo, hubo quienes la tacharon de ridícula y ofenderla por su físico.

Pese a toda la ola de comentarios que la hija de Jenni Rivera recibe constantemente por su físico en un reciente podcast “Sin Rodeos”, de Jomari Goyso, la famosa aceptó que le duelen los comentarios que se hacen hacía su persona por no ser delgada como muchos quisieran, sin embargo, aseguró que ya no se preocupa tanto por el que dirán.

"He mejorado en las alfombras rojas, ya no me preocupa tanto. Lo que quiero es sentirme bien en el vestido. Pero, sí, me da tristeza y coraje porque si ese mismo vestido lo tuviera una chica delgada talla 2 o 4 no la criticarían. Igual que con mis fotos, puedo hacer la misma foto que hace una muchacha delgada que tiene lo suyo, pero yo también tengo lo mío, y a mí me critican”, recalcó Chiquis Rivera.

Además, la cantante aseguró que ya se aceptó y entre risas expresó que las personas suelen criticarla por tener un cuerpo muy sexy. “Ya lo acepté, porque lo ven vulgar por mi cuerpo, es porque tengo un cuerpo muy sexy”, dijo.

