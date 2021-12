Con delicado body rosa posa Daniella Chávez como muñeca de aparador

Luego de vivir con glamour y mucho estilo las fiestas navideñas, la modelo Daniella Chávez ha hecho a un lado el color rojo y en las últimas horas volvió a hacer de las suyas tras posar con un delicado body rosado con el que parece una muñeca de aparador.

Y para dar cuenta de ello, la chilena de 36 años utilizó sus redes sociales para compartir un par de postales en las que aparece como muñeca de aparador con delicado body color rosa pastel que ha dejado sin habla a muchos.

Su perfil oficial de Instagram no fue la excepción y por ello Daniella Chávez cuestionó una vez más a sus seguidores que suman más de 15.1 millones, sobre cuál de las dos postales les gustaban más, dejando la modestia a un lado.

Lee también: Al estilo Daniella Chávez, Carmen Villalobos luce muy coqueta con vestidito de seda

"1 o 2 ?", se lee en la descripción de la publicación que el pasado miércoles, Daniella Chávez dejó colgada en su cuenta de Instagram, motivo suficiente para literalmente alborotar a muchos de sus followers, quienes siempre dejan un comentario agradable o halagador.

Y es que tras mostrarse impecable con el maquillaje marcado, el cabello suelto y ondulado, así como una piel perfecta, Daniella Chávez a vuelto a revolucionar entre sus admiradores. Pues el par de encantos que siempre van por delante y su pronunciada retaguardia, han puesto a soñar de nuevo a sus seguidores.

Lee también: Daniella Chávez pasa glamorosa la noche más esperada del año en Navidad

El 2021 está a punto de culminar y este par de postales, no pudieron haber sido compartidas en mejor momento que éste, que sin duda, respalda todo el trabajo de un año difícil para muchos, pero que ha venido a beneficiar a quienes particularmente se dan a conocer en redes sociales, como es el caso de Daniella Chávez.

Por tanto, los comentarios de admiración no se han hecho esperar y entre emojis de caritas tirando besos, flores y otros más, se leen algunos que en una sola palabra o frase califican a la chilena: "Hermosa", "Qué belleza", "Beautiful", "Mi amor", o atienden a la pregunta de la top model: "La 1", "La número 2", "¡Eres seductora!", "Me encantan las dos".

"Awh your absolutely gorgeous honey" (Awh, tú absolutamente hermosa, miel), "Goddess" (Diosa), son otros de los comentarios que ha generado Daniella Chávez con su más reciente publicación; aunque hay quien aseguró que la foto número uno es su favorita luego de escribir: "1.... 100, 100, 100". Al momento, la chilena ha logrado atrapar la atención de 123,188 followers y se pueden leer alrededor de 2 mil comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!