Con corsé de plumas y pierna cruzada, Maribel Guardia luce tremenda a sus 62

Tras iniciar segunda temporada de su espectáculo en vivo y a todo color de los últimos tiempos, la actriz Maribel Guardia lució tremenda a sus 62 años, tras posar con corsé de plumas y pierna cruzada, táctica que utilizó para invitar a verla este domingo.

Es la puesta en escena "El Tenorio Cómico", que Maribel Guardia protagoniza dando vida a Doña Inés en modo sexy en el Teatro Aldama de la Ciudad de México; no obstante, es un hecho que a la costarricense, nunca se le verá en fachas ni desmaquillada.

Por lo que este domingo, la también cantante ha compartido una postal en la que luce sentada encima de los mostradores de la fuente de sodas de dicho teatro, invitando a sus seguidores a ver el espectáculo producido por Alejandro Gou y en el que comparte créditos con el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como 'Albertano Santa Cruz'.

Lo que ha generado nuevamente la fascinación por la actriz de sus seguidores, quienes no han parado de enviarle piropos, a menos de dos horas de haber publicado dicha postal.

No es la primera vez que la madre de Julián Figueroa aparece como 'vendedora de dulces' en la fuente de sodas del teatro para invitar a sus fanáticos a verla; lo que sí es un hecho es que en cada presentación, la 'tica' asiste cada vez más glamorosa.

La famosa Rebeca Maiellano 'Shakibecca', fue una de las primeras celebridades en reaccionar y escribió: "Pero por qué tan bella???", "Preciosa!", "Cada día más bella, la mejor", "Wooooooo linda princesa, hermosa", "Qué Hermosa Eres, Mujer", "Besotes mi huracán, cuídate mucho" o "Bendiciones hermosa mujer besos desde Tijuana", son algunos de los comentarios que se leen.

Y es que, luego de verla posar con un outfit verde oscuro de pantalón con pretina a la cintura, sandalias de tacón transparentes y ese corsé que entre encaje y plumas del mismo tono, la hacen ver más glamorosa, los fanáticos no han reparado en enviarle mensajes su evidente admiración.

Al momento, Maribel Guardia ha logrado atrapar miradas de más de 7,606 entre sus 7.3 millones de seguidores en Instagram y se pueden leer un total de 151 comentarios.

