Con coqueto conjunto de encaje, Aracely Arámbula presume cuerpazo de veinteañera

Sin duda alguna la actriz y cantante Aracely Arámbula es uno de los rostros más bellos y cotizados de la televisión mexicana, gracias a su belleza y talento frente a las cámaras. Recientemente la ex de Luis Miguel enloqueció a sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir un atrevido video en el que se deja ver con un coqueto conjunto de encaje.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la protagonista de “La Doña”, “La Patrona” y “Los miserables” de Telemundo, compartió dicho video con el que elevó la temperatura de sus más de cinco millones de seguidores y con el que presumió cuerpazo de veinteañera.

En la grabación Aracely Arámbula aparece frente al espejo luciendo la sexy lencería de encaje de color negro con blanco y unas medios de liga, prendas con las que no sólo resalta sus atributos delanteros, sino su marcado abdomen y sus piernas de infarto.

Lee también: En top y sin sostén, Livia Brito baila y enseña más de la cuenta: "Creo que se me vio una amiga"

"#Viernes y mi #Arafamilia lo sabe #Friday #super #Cool de #Teatro y #lacuerpa lo sabe seguimos de #Tour #porqueloshombresamanalascabronas #SanJoseCalifornia miércoles 13 de #Octubre jueves 14 #Anaheim viernes 15 #losangeles sábado 16 #riverside y 17 de #Octubre #sandiego", fue el mensaje que la famosa de 46 años acompañó dicho video con el que paralizó a más de uno.

Como era de esperarse el clip, que solo dura unos segundos, provocó toda una sensación en las redes sociales y a la originaria de Chihuahua le llovieron los piropos.

"La cuerpa la cuerpaaaa!!! Demasiado bellaaaaa!!", "La cuerpa", "Diosa", "Que Cuerpazo", "VIRGEN DE GUADALUPE!!!!!!!!! Que hermosaaaaaaaaaa me morí", "Hermosísima", "Wow!! ESPECTACULAR!! Me quedé sin palabras", "Me arrodillo ante ti", son algunos de los piropos que la ex de Luis Miguel recibió en dicho video que en tan solo 13 horas lleva más de 185 mil Me gusta.

Cabe señalar que recientemente Aracely Arámbula volvió al teatro con la puesta en escena de “¿Por qué los hombres aman a las cabronas?”, obra que protagoniza junto al actor Mauricio Ochmann, ex de Aislinn Derbez, por lo que fue justamente durante su gira en Estados Unidos fue que la famosa se dejó ver desde el camerino del teatro en el que se presentó la obra.

Lee también: Marlene Favela hace competencia a Marjorie de Sousa luciendo cuerpazo

En dicha obra, normalmente el personaje que representa Aracely Arámbula usa entallados vestidos con los que presume cuerpazo de veinteañera, convirtiéndose en la envidia de muchas mujeres.

Síguenos en