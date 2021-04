Con coqueto bañador de flores, Sofía Castro apenas cubre sus encantos

Heredó la belleza de su madre Angélica Rivera y el gusto por la actuación; y pese a que tiene a un padre productor de telenovelas, la actriz Sofía Castro se ha empezado a abrir camino por el competido mundo de la actuación; sin embargo, ama la naturaleza y le encanta disfrutarla; así como presumir sus exquisitas curvas que son parte de su estatura de 1.60 metros, como cuando modeló un coqueto bañador de flores, con el que apenas cubrió sus encantos.

Pues a pesar de que ya ha figurado en algunas producciones y ha ganado algunos premios, la hija mayor de estos famosos, está orgullosa de lo ha logrado ella sola y es por ello que pesume de cada logro o comparte cada momento especial en familia.

Con sus hermanas Fernanda y Regina o su novio Jorge Álvarez con el que además le encanta presumir su amor, Sofía Castro suele derribar cualquier barrera enseñando sus encantos.

Lee también: Marjorie de Sousa y Ana Martín, dinamita pura en grabaciones de La Desalmada

Fue el verano del 2020, que la hija de José Alberto Castro, quien actualmente produce el melodrama "La Desalmada" para Televisa, mostró sin problema alguno su exquisita figura en un sensual bañador de dos piezas color blanco que sin duda, destacaron su belleza.

"Find me under the palms" (Encuéntrame bajo las palmas), escribió la hija mayor de Angélica Rivera, a la par de una postal capturada por su hermana Fernanda, cerca de la piscina y bajo los árboles en pleno verano en Miami, Florida.

Por esto se ganaría la admiración y respetos de sus seguidores de su cuenta oficial de Instagram, en la que se lee: "Preciosa y sin plástico, eres bella nunca eches a perder tu cuerpo o rostro con plástico y otras cosas, eres preciosa ya quisieran ser tú de preciosa".

Lee también: Sofía Castro posa al filo de la piscina con la espalda descubierta

"Woooow estas deliciosa", y hubo alguien quien literalmente la comparó con un bizcocho al asegurar que solo le faltaba el toque de final: "Falta colocarle nomas las cerezas" o el comentario de un fan que la veía muy pequeña de edad "Mira ya alcansas el timbre"; así mismo: "Sofía, yo si te Amo saludo" y hubo también quien empezó a admirarla de abajo hacia arriba: "Hermosa lindos pies".

Un total de 51,520 son los seguidores que le dieron 'like' a la publicación. Entre los corazones rojos, destaca el de la actriz rusa Irina Baeva, con quien trabajó en "Vino el Amor" junto a Gabriel Soto. También se pueden leer tantos mensajes como 280 más.