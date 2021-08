Con coqueta lencería transparente, Kimberly Flores sigue brillando y la llaman vulgar

Hace poco más de un mes, la cantante e influencer guatemalteca, Kimberly Flores, se unió a la larga lista de famosas que se animaron a abrir su OnlyFans, plataforma que últimamente ha ganado gran popularidad gracias al enfoque del contenido excusivo para adultos, y desde entonces no ha parado de deleitar a sus millones de seguidores de las redes sociales con sus atrevidas y sensuales fotografías en las que aparece con coquetas lencerías transparentes y en las que la han tachado de vulgar.

Al igual que muchas artistas, la esposa del cantante, Edwin Luna, también aprovecha la gran popularidad que tiene en las redes sociales para promocionar parte del contenido que pueden encontrar en la plataforma, por lo que recientemente la famosa utilizó su cuenta de Instagram para deleitar a sus casi dos millones de seguidores al posar con una sexy lencería transparente de color azul.

Más allá del sinfín de piropos que recibió Kimberly Flores con su brillante fotografía en la que posa de espaldas desde un sillón con la coqueta lencería transparente de color azul celeste y con un cargado maquillaje, la cantante del género urbano también ha sido severamente ataca tras acompañar la imagen con un polémico mensaje. “Soy como soy y el que no me trague que se ahogue”. La imagen ya superó los 40 mil Me Gusta.

Mientras que en su perfil recibió piropos como: “Tu sigue brillando mi queridísima Kim eres espectacular mi bella estas súper mega hermosaaaa”, “ Hermosa”, “Que bonita”, “ Estás divina como siempre “, “ Cada día estás más hermosa”. La fotografía fue retomada por el perfil de espectáculos Suelta la Sopa, donde la modelo guatemalteca fue tachada de vulgar.

“Pues si, vulgar y corriente, no puede negar la Cruz de su parroquia”, “ Ella se tragó todas las riatas de guatemala y asi es feliz asi que bueno por ella”, “Si es muy vulgar !!! Sígale así si eres muy feliz”, “Pues ya esta acostumbrada a tragarselas no hay nada de admirarse.nada mas que antes no te davas publicidad ahora con el luna de esposo te destapastes tal cual eres”, “ Tan corriente”, son algunas de las críticas que la famosa recibió.

Actualmente, la pareja del líder de La Trakalosa de Monterrey suma 1,7 millones de seguidores en Instagram y sigue conquistando corazones con sus atrevidas fotgrafías en lencerías, con las que destaca su esbelta figura.

