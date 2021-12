La intensidad con la que la modelo Demi Rose ha posado desde hace ocho años en redes sociales, es su característica número uno y la pasada Navidad no fue la excepción, cuando tras lucir un coordinado de encaje color uva, deseó felices fiestas a sus fanáticos y a uno en especial de nombre Eve.

Su toque y estilo estuvieron presentes en el par de postales que la británica de 26 años regaló el pasado 24 de diciembre en vísperas de la Noche Buena y la Navidad a sus más de 18.8 millones de seguidores en Instagram, generando un sinfín de comentarios.

Vistiendo un sexy coordinado de lencería de encaje en color uva, Demi Rose volteó de cabeza a sus followers tras lucir por demás sensual y atrevida con las prendas de encaje que el dieron un poco más de elegancia al momento.

Lee también: Demi Rose toma el sol con bañador tejido y le preguntan: '¿Te sacudo la arena?'

"Merry Christmas Eve", se lee en la descripción de las postales, que quizás serían su regalo anticipado a sus fanáticos de todo el mundo, y el cual, sin duda, ha dejado un buen sabor de boca, mientras que su colega Faye Browne -a quien la mayoría de las veces etiqueta en sus publicaciones-, respondía con un "Christmas Queen" (Reina de Navidad).

Por supuesto, fanáticos de todo el mundo se pronunciaron a la belleza y la sensualidad de la británica y un seguidor de Rusia, dijo que Demi estaba "Fabulosa". Así mismo, pero en un tono más subido, se vio inspirado por Demi rose para revelar: "I love sex, I pay for it" "Amo el s**o, pago por ello).

Lee también: Tras posar sólo con una bata roja, Demi Rose dice a Santa Claus que lo puede explicar

"The best Christmas gift ever will always be you my Queen. Rose" (El mejor regalo de Navidad siempre serás tú, mi Reina. Rose). Alguien más se refirió a la felicitación especial que hizo Demi Rose: "Stuning EvE??" (¿¿Impresionante Eve??).

Mientras otra fan andaba viendo dónde adquirir ese coordinado que lució la británica: "where can i get the lingerie lol?" (¿Dónde puedo conseguir la lencería jajaja?). Y los comentarios siguieron, por lo que no pudo faltar el que denota admiración o tras cosas por la top model: "Mmmmmmmmmm, ricura, deliciosa sabrosa, mamacita, quiero!".

Otros pensaban en su regalo de Navidad y pedían lo imposible: "I would like a presents like you" (Me gustaría un regalo como tú) o "Wow beatiful" (Guau, hermosa) y "Preciosa", entre un total de 3,640 comentarios. Así mismo, Demi Rose ha logrado atrapar las miradas de por lo menos 383,181 seguidores, quienes se han pronunciado con un corazón rojo; entre ellos, su fotógrafo de cabecera Danny Desantos.

