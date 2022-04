Luego de revelarse desde hace tiempo que la actriz Maribel Guardia luce como tal gracias a supuestamente haberse sometido por lo menos a cinco cirugías y un par de tratamientos estéticos más, lo cierto es que con cirugías o no, la costarricense demuestra que el tiempo no pasa por ella, tras posar levantando la pierna con un coqueto shortcito.

Pues aunque aunque muchos de los haters y envidiosos no la bajen de "ridícula" por mostrar cuerpazo en sus redes sociales, Maribel Guardia siempre da cátedra de cómo lucir uno y otro outfit que van desde lo más elegante, hasta lo casual y los ideales para hacer ejercicio.

Y qué decir de los mini bikinis de insólito diseño con los que la costarricense deja ver que a sus 62 años ¡no le duele nada! y con los que por supuesto cautiva muy a su manera y con estilo propio cada vez que celebra algún logro en su vida digital como la diva de las redes sociales en la que se ha convertido.

Y la tarde del pasado lunes no fue la excepción, pues la actriz de "Corona de Lágrimas" volvió a hacer de las suyas tras posar como una jovencita con una sexy postura mientras cautiva a sus más de 7.5 millones de seguidores en Instagram.

Y para no perder la costumbre, la esposa del abogado Marco Chacón, lanzó una de sus tantas frases inspiradoras con las que siempre hace reflexionar a sus followers, en la descripción de su postal de infarto: "#feliz #lunes. En la vida elige caminar con aquellos que iluminan tu camino... # look @klaudethcollection #sombrero @pasionartemexico".

La también actriz de cine ha logrado cautivar a su audiencia virtual y hasta a sus inevitables haters, tras llevar toda una vida como una mujer que cuida de más su alimentación, acostumbra por lo menos 20 minutos de ejercicio diarios y es extremadamente meticulosa con su salud.

No por nada, la actriz que luego de venir a México a participar en Miss Universo (1978) -hace casi 43 años- como la máxima belleza representante de Costa Rica, ha enamorado con su belleza desde el cine hasta la televisión y muchos más momentos en vivo y a todo color con sus shows como cantante, actriz de teatro y hasta presentadora de programas de tv, sigue permaneciendo en el gusto del público y además le demuestran su admiración.

Maribel Guardia siempre se ha caracterizado por ser una famosa de carácter ecuánime y dulce, pues aunque sabe que muchos la tachan de ridícula o de vieja que sigue mostrando sus curvas a sus más de seis décadas de vida con diminutas prendas y desde hace muchos años lo hace, ella manda amor y buenos deseos a todos, por lo que no le quita el sueño haberse vuelto una de las figuras de las que más se habla en los medios de comunicación en temas de farándula y otros.

Pues a decir verdad, la también actriz de cine ha resultado ser toda una inspiración para aquellos que buscan un equilibrio en su salud y muchos hasta han dicho que se les quitan las ganas de comer cada que la ven posar de una y otra forma. En esta ocasión, con su pose en shortcito floreado, ya ha logrado llamar la atención de más de 34 mil seguidores y se pueden leer alrededor de 380 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!