Con chiqui vestido blanco, Demi Rose asoma sus enormes encantos

Pese a que el clima en Ibiza, España, oscila entre los 18 y 22 grados centígrados actualmente, la modelo Demi Rose enseña sus atributos en plena temporada de primavera sin importar que el termómetro no marque una temperatura tan alta como en otras partes del mundo. Recientemente, dejó asomar sus enormes encantos con un chiqui vestido color blanco.

Y es que, en su útlima publicación de su cuenta oficial de Instagram, Demi Rose tuvo a bien modelar con un vestido blanco que le llega a media pompa y con el que por supuesto, lució el par de encantos que Dios le dio. No sin antes coquetear con un par de postales, en las que por cierto, esta vez sí se le ve usando sostén.

Fue durante la tarde de domingo que la británica de 26 años, mostró el momento en el que se le ve disfrutando de fin de semana en un tipico restaurante de Ibiza, España, el puerto donde Demi Rose radica y al que llama The Magic Island (La Isla Mágica).

Lee también: Ana Martín Luce como una reina entre los villanos de La Desalmada

No es la primera vez que la modelo de origen europeo hace suspirar a sus más de 16 millones de fanáticos de todo el mundo que la siguen en sus redes sociales y a través de la web; sin embargo, esta vez, logró que más de 438,503 personas, deslizaran la pantalla para seguir viendo las postales, tratando de descubrir si había algo más interesante que ver que sólo un vestido blanco.

Y ¡oh, sorpresa! la que se llevaron al ver a Demi posar de espaldas caminando por un sendero con el aire corriendo por su piel pero no sólo eso, sino que el corte disparejo del outfit, dejó ver sus redondeados glúteos y por supuesto, los corazones rojos y los cientos de miles de comentarios que ha recibido la top model, se pronunciaron de manera inmediata.

"Serving you cheeky", escribió Demi al pie de cuarteto de fotos, que en Español, significa Sirviéndote descarado, como haciendo referencia a cada uno de los fanáticos que seguramente han hecho zoom a las postales desde su celular una y ota vez para disfrutar de los atributos que posee la también DJ.

Lee también: Demi Rose posa en el espejo con un vestido traslúcido; se olvida de un pequeño detalle

Como anticipándose de que dichas instantáneas serían vistas por más de medio millón de fanáticos alrededor de todo el mundo. Además, la celebridad nacida en Birmingham, Reino Unido, también ha recibido más de 3,620 comentarios.

Entre los que destacan: "Beautiful Girl" (Hermosa Chica) o "Vibes on vibes on vibes!" (¡Vibraciones sobre vibraciones sobre vibraciones!). También se leen otros a simple vista como "Air" (Aire), o "Slaying" (Matando), "Anonymous" (Anónimo) o "I love u" (Te amo). Alguien más le reveló a Demi su deseo: "I want to play with you" (Quiero jugar contigo).