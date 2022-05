Con ceñido corsé a punto de reventar, Daniella Chávez dice que le encanta brillar

El color negro es uno de los que se consideran más elegantes para toda ocasión y la modelo Daniella Chávez no duda en demostrarlo cada vez que puede. Pues tras lucirse ante la cámara hace una horas en ceñido corsé de pronunciado escote, la chilena dice que le encanta brillar.

Pues desde un diminuto bikini, hasta un jump suit de pies a cabeza o cualquier outfit en color negro, es un hecho que la chilena sabe lucirlo con su propio estilo. Y en la última publicación de su cuenta de Instagram no fue la excepción, aunque se lució muy atrevida.

Daniella Chávez dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores de la red de la camarita, tras posar como toda una diva con ese outfit al cuerpo en color negro con el que hace resaltar aún más su cabellera larga, lacia y rubia.

Y entre un escenario que obedece a una arquitectura retro -como de la Santa Inquisición-, pero con algo de modernidad y algunas flores rojas y demás follaje, Daniella Chávez demostró una vez más que no tiene límites con este outfit negro de tipo casual y al mismo tiempo elegante como para asistir a una reunión de negocios o simplemente encuentro entre amigos o con la pareja.

"I love that glow @FashionNova ! @NovaMen" (¡Me encanta ese brillo @FashionNova! @NovaMen", se lee en la descripción de la publicación de la ex conductora de Televisa Deportes, tras poner de manifiesto un corazón negro que denota elegancia y combina a la perfección con su glamoroso outfit.

Y tras empezar la semana con el pie derecho, Daniella Chávez ha arrancado los suspiros más largos de sus más de 15.8 millones de seguidores en Instagram; algunos empezaron por desearle un buen día: "Bello lunes, mi amor". "My beautiful" (Mi hermosa), "Gorgeous" (Diosa), "Wow que linda" son algunos de los piropos que ha recibido la chilena a sus 36 años.

Otros más aseguran que top model latina tiene estilo y hay quien opina que aún con esa finta de mujer empoderada, Daniella es muy dulce. Pues con el par de instantáneas que la también actriz ha compartido con su corsé a punto de reventar, ya se pueden ver más de 45,300 corazones rojos y al menos 800 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!