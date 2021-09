Con bustier rojo y en tanga, Carmen Aub presume figura y le dicen flácida

Desde que la actriz Carmen Aub se quitó los implantes de senos normalmente acostumbra a que en cada publicación en sus redes sociales comparta un mensaje de amor propio, tal y como lo hizo recientemente al lucir un bustier rojo y una tanga.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la actriz que saltó a la fama internacional con su personaje de Rutila Casillas, la hija mayor de Aurelio Casillas, en la exitosa serie El señor de los cielos de Telemundo, que cautivó a sus más de 2.5 millones de seguidores al posar muy atrevida; con un bustier rojo, en tanga y con una peluca negra.

"Lo que creemos que nos da seguridad puede convertirse en tu prision. Por ejemplo: estar en forma me hace sentir saludable y fuerte pero si el peso de el valor que cierto cuerpo me da como mujer es lo que me da seguridad como persona puede convertiste en una prision y por lo tanto una conducta compulsiva, lo mismo pasa con el dinero, la fama, las sensaciones…. OJO!", escribió Carmen Aub junto a la sensual imagen.

Como era de esperarse la fotografía causó todo un revuelo entre los usuarios de dicha red social, pues de inmediato reaccionaron a la publicación de Carmen Aub. Y aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, hubo algunos usuarios que no perdieron el tiempo y criticaron a la famosa por 'flácida'.

“La más hermosa eres un ejemplo de disciplina, constancia, y sobre todo de ser tu”, “Evoluciona y crece siempre!!”, “Bella”, “Hermosa”, “que cuerpo tan divino”, son algunos de los piropos que la artista de 31 años recibió en la publicación. Sin embargo, hubo a quienes no les agradó el aspecto de la actriz y no dudaron en atacarla.

“Flácida y marcada la barriga”, “ Esa está envejeciendo como envejeciendo”, “Parece tecata”, “Se ve bien vieja”, “No le luce esa peluca. Que se compre una bonita”, fueron algunos de los ataques en un perfil de Insatgram que retomó la imagen de Carmen Aub.

Cabe señalar que no es la primera vez que la actriz de El señor de los cielos se muestra tan sensual y atrevida, pues desde hace meses, cuando confesó que se había quitado los implantes, ha posado de una forma más libre, en topess o en pequeños bañadores o sexys lencerías.

