Con bodysuit a cuadros, Daniella Chávez luce bella en pijamada

Con la llegada de la época navideña, la modelo de origen chileno Daniella Chávez, ha lucido sus atributos con un body suit a cuadros rojinegro simulando estar en una pijamada con sus amigas. Esto luego de confesar que sería el outfit perfecto para usar en Noche Buena y Navidad.

Pues dijo que vestida así -aunque resaltando su belleza con maquillaje-, se pondría a ver series y películas con el amor de su vida, el padre de su hija Isadora Gutiérrez, del que poco se sabe su nombre.

Daniella Chávez utilizó su cuenta de Instagram, para compartir un vídeo en el que simula estar ya en una pijamada con sus amigas, para la que hace el lipsting de un speech (texto) previamente grabado por un comediante que la chilena dijo a la perfección.

"¡Ey!, ¿con qué empezamos? Podríamos empezar con besos, ¿no?, ¿nos besamos entre todos o qué?", aparece diciendo la también actriz Daniella Chávez con voz de Alejandro Treviño (el creador del audio).

"Yo llegando a la pijamada con mis amigas", se lee en la descripción de su publicación del pasado 16 de diciembre, fecha en la que ya se preparaba para pasar una cálida Noche Buena y una confortable Navidad en compañía de su familia.

Daniella Chávez lució una espectacular figura, así como unas estilizadas piernas que cubrió un poco hasta las rodillas con un par de medias negras que la hacen lucir todavía más sexy.

Pero lo que llama la atención de su postal y vídeo, es que detrás se ve al actor Macaulay Culkin en una escena de la cinta "Mi Pobre Angelito! 1 o 2 de los 90's, que parece, está sorprendido viendo la belleza de la modelo.

"Hermosa Dani, con todo luces divina", "Cutie" (Chica), "Esto debería ser chistoso???" cuestiona otro de sus seguidores, "Lindaaaa jajajj", son otros de los casi 1,300 mensajes que ha logrado la chilena. También se suman alrededor de 108 mil corazones rojos.

