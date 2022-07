Con body traslúcido, María Chacón levanta el ánimo y celebra su cumpleaños

La actriz mexicana, María Chacón, quien se dio a conocer en el reality Código Fama y que alcanzó la fama con su personaje de de Sofia Dominguez "Chofis" en la telenovela de Televisa, Alegrijes y Rebujos, festejó su cumpleaños número 31, por lo que no dudó en consentir a su más de un millón de seguidores de las redes sociales al lucir un body traslúcido con el que levantó el ánimos de los fanáticos.

María Chacón comenzó su carrera en el mundo de la farándula cuando apenas era una niña, con su carisma y talento logró ocupar un lugar en el público televidente, pero no sólo eso la ha colocado como una de las actrices más populares del momento, pues desde hace un tiempo la famosa ha mostrado su lado más sensual y coqueto en sus redes sociales y en está ocasión no fue la excepción, pues levantó el ánimo de sus fans al modelar un body negro traslúcido con cristales y aberturas en algunas zonas del cuerpo.

La también cantante complementó este sensual look con unas botas de color negro, su cabello suelto con ondas y un maquillaje de tonos oscuros, que combinaban perfectamente con su sexy y traslúcido body. Fue el pasado 10 de julio que la actriz llegó a sus 31 años, fecha que no dejó pasar desapercibida y en la que, como era de esperarse, dejó a muchos con la boca abierta al superar las expectativas de sus casi dos millones de seguidores de Instagram, quienes ya estaban preparados para ver un look sensual, pero la famosa terminó sorprendiéndolos.

María Chacón celebró a lo grande sus 31 primaveras, rodeada de familiares y amigos. La artista bailó toda la noche y cada vez que podía no dudaba en presumir al máximo su figura frente a la cámara. Cabe mencionar que la también cantante no es la única famosa que ha usado este diseño de body traslúcido, pues también lo han llevado personalidades como Jordyn Woods y Vanessa Hudgens.

El costo aproximado de esta prenda es de 4,800 pesos y es la marca Poster Girl. El body traslúcido se encuentra disponible en cinco colores.

"No podría estar más agradecida de todo el amor que me rodea y de todas las cosas increíbles que estoy viviendo. Me siento plena y rodeada de magia y eso es todo lo que puedo pedir. Siempre bailando y recibiendo los regalos que la vida tiene para mi. No ha sido un camino fácil pero celebro hoy más que nunca que estoy viva, haciendo lo que amo, con gente maravillosa en mi vida y más segura y feliz que nunca. Y a veces no puedo creer que cada vez se pone mejor. Que emoción por todo lo que se viene. Si mi yo de 8 años viera donde estoy ahora diria, yo quiero ser como ella cuando sea grande", escribió la famosa junto a una serie de imágenes que compartió en Instagram.

A través de sus historias de Instagram, María Chacón también agradeció al lugar donde se llevó a cabo su festejo número 31 y a las personas que la acompañaron en este momento tan especial para ella.

