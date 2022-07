Con body transparente, Olivia Collins le hace la competencia a Maribel Guardia

La actriz Olivia Collins, demostró que su colega, Maribel Guardia, no es la única que puede lucir su figura a los 63 años, pues le hizo competencia a la costarricense, luciendo con todas sus letras, un body transparente que dejó atónitos sus fans.

Y aunque a sus 64 años de edad (año y medio mayor que Maribel Guardia), Olivia Collins todavía luce el cuerpazo que tenía desde joven cuando junto con la costarricense conquistó el cine mexicano para adultos, la también estrella de telenovelas dejó ver que ella también es una de las actrices que más cuida su figura.

Por lo que la famosa originaria de Chile y nacionalizada mexicana desde hace tiempo, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un poco de su belleza. Y fue con un inusual body negro que quien comparte créditos con Maribel Guardia en la serie cómica de Televisa "ALBERTANO Contra las Mostros" (2022), dejó con la boca abierta a sus seguidores.

Maribel no es la única

La postal de Olivia es de hace unos ayeres, no obstante, la chilena luce espectacular, como una verdadera diva del espectáculo, además de que lucía un rostro mucho más fresco y joven. "Aquí un recuerdo", se lee al pie de su publicación.

Y las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar, luego de que Collins demostrara que Maribel Guardia no es la única fémina que puede lucir su exquisita figura todos los días, y tras ver colgados de los comentarios caritas con ojos de amor, corazones rojos y caritas de sorpresa, entre otros, también se lee:

"La categoría y la belleza son uno solo en ti, reina Oli!!", "Hermosa", "Only love for you" (Solo amor por ti), "Linda, bella, hermosa, sensual, sexy. Un beso y abrazo", "REGIA", "Eras maravillosamente hermosa corazón", entre otros más.

Y es que, tras recordar a Olivia Collins en sus años de juventud cuando llegó a México para brillar en el cine de picardía mexicana, haciendo mancuerna con otras famosas como Maribel Guardia, Lourdes Munguía, Felicia Mercado o Lina Santos, es imposible no echarse un clavado al pasado y recordar cómo es que cabía tanta belleza en una sola actriz.

Al momento, Olivia ha logrado conquistar alrededor de 4 mil admiradores de sus más de 267 mil que la siguen en Instagram.

