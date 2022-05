Con body tatuado a su piel, Ana Bárbara te roba el alma

La cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, no solo brilla en los escenarios como fuera de ellos, especialmente en sus redes sociales en donde no duda en presumir su envidiable figura, razón por la que sus millones de seguidores no dudan en alabar su belleza y en esta ocasión no fue la excepción luego de que la artista se dejara ver con body tatuado a su piel.

Fue a través de su cuenta de Instagram que La Reina Grupera se robó el alma de sus 2.9 millones de seguidores al posar con un body color piel con piedras brillantes desde su cuello hasta su cintura, unas mallas de red, tacones y guantes negros. Ana Bárbara complementó su flamante look con un cargado maquillaje en tonos oscuros y una larga coleta.

"Que te robe el alma y que no es mia", fue la frase con la que la intérprete de Bandido acompañó la fabulosa fotografía que rápidamente se llenó de comentarios halagadores y ganó cientos de Likes. Hasta el momento tiene 24 mil Me Gusta y más de 300 comentarios.

"Que hermosa eres" "Que guapa Ana Bárbara", "Diosaaa", "Cuándo el Instagram me notifica que acabas de hacer una publicación, mi corazón salta de emoción porque acaba de aparecer mi alegría", "Guapísima y muy sexy", "Demasiado guapissima barbie demasiado guapíssima", son algunos de los piropos que la cantante del regional mexicano.

Previo a posar con el body tatuado a su piel, la artista de 51 años acaparó reflectores tras hacer un llamado a María Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, a llamarla para agendar una cita para ella posar como Dios la trajo al mundo luego de que Talina Fernández revelara que posará para la joven como Eva.

Fue durante una entrevista con el programa Ventanenado que la ex representante de México en Miss Universo expresó que le alegra que la Dama del Buen Decir se encuere e incluso no descartó la posibilidad de ella también posar para la joven fotógrafa. “¡La amo!, ¡qué se encuere!... y que me invite María a encuerarme también y yo me encuero… ¡ya dije!”, expresó la famosa de 51 años.

Ana Bárbara también mañnifestó que es de la idea de que si el cuerpo debería de mostrarse para una causa vale la pena hacerlo. “Ya hablando en serio, creo que siempre hay una causa noble para mostrar el cuerpo tan hermoso que es el de la mujer, y hablo en general, hablo del mío, que me gusta mucho, pero creo que, si es por un mensaje, una causa con un mensaje más allá y noble, vale la pena”.

Asimismo, Ana Bárbara defendió a Talina Fernández y aseguró que la conductora estará en muy buenas manos por lo que no le ve ningún problema encuerarse. “Además si te da la gana… y María es una reina”.

