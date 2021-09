Con blusita de tirantes y minifalda de cuero, Daniella Chávez se enorgullece de la mujer que es

Su belleza y cuerpazo, se ven apoyados cien por ciento de tratamientos de belleza, el maquillaje, rutinas de ejercicio y una alimentación balanceada; sin embargo, la modelo Daniella Chávez, deja claro que se enorgullece de la mujer que es, tras posar con blusita de tirantes color piel y minifalda de cuero.

Y es que, la chilena lanzó contundente mensaje para quienes la critican y señalan por ser como es y mostrarse a través de cualquier red social luciendo cuerpazo con diminutas prendas, transparencias y poses sensuales.

Pues Daniella Chávez ha pedido en ocasiones anteriores, que si alguien no va a aportar nada bueno o positivo, que mejor omita su opinión y deje vivir en paz y más bien, se dedique a vivir su propia vida y se centre en lo suyo; y esta vez no fue la excepción.

Lee también: Marjorie de Sousa, humillada por Livia Brito en La Desalmada

"Asumí la responsabilidad de ser una mujer libre, de hacer lo que me gusta y disfrutarlo, decidí no buscar o hacer cosas obligadas para caer bien al resto de mujeres. Por qué debemos hacer cosas que no nos gustan para tener aceptación? debo ser la que muestra las estrías, la cara deslavada, sus imperfecciones físicas para caer bien al resto? Y que digan ahhh somos iguales!".

Así mismo cuestionó a la sociedad a través de sus perfil de Instagram, el porqué "agarrarse" de una mujer con defectos para que otra se puede sentirse segura por lo que posee: "Por qué debo potenciar mis debilidades o algo que no me gusta para tener aceptación? Por qué una mujer se debe sentir segura solo al lado de otra que también tiene defectos no aceptados supuestamente en la sociedad?".

Lee también: Deslumbra Daniella Chávez con outfit fuera de serie y ¡hace reaccionar a su esposo!

Daniella Chávez incitó así mismo a las mujeres a creer en ellas y a luchar por ellas mismas; pues todas pueden alcanzar sus objetivos si se lo proponen:

"En vez de potenciar cada mujer a superarse, sentirse bella, empoderadas, creyentes en ellas y no buscar en sus defectos pretextos para no hacer cosas! Cuando lo ideal sería que esa mujer con sus kilos de más, cicatrices etc., pueda pararse si quiere al lado de una modelo, y sentirse segura, linda!".

Por último, la chilena envió un mensaje esperanzador para todas aquellas mujeres que no creen en ellas mismas, que piensan que no pueden lograr sus sueños a nivel personal y que es hora de auto amarse...

"Si nos admiramos nosotras el mundo nos admira! Si alguien te amará lo hará por quien eres! basta de criticar la otra por cosas que no tienes, porque sí puedes! Las mujeres debemos amarnos y querernos y si otra busca otro cuerpo, otra forma de vivir, otra forma de amarse, lo primero que debemos hacer es respetarla!", sentenció la chilena.

Por tanto, Daniella Chávez ha recibido mensajes como "Me encantó leer lo que has escrito. Es tal cual!" o "Aparte de hermosa qué eres???!!!", "Lo que dices es muy cierto, amarnos respetarnos y entre nosotras potenciarnos, I love you". "Única", "very dazzling" (Muy deslumbrante), "Hermosa, divina", son otros de los 1,141 comentarios a los que se ha hecho merecedora así como a 97,064 corazones rojos.

Con blusita de tirantes y minifalda de cuero, Daniella Chávez se enorgullece de la mujer que es. Foto: Instagram Daniella Chávez

Síguenos en