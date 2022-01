La modelo Daniella Chávez ha vuelto a los insólitos escotes donde menos se podría imaginar, pues la chilena posó en las últimas horas con una blusita de tirantes y un par de jeans de mezclilla escotados, ¡de la cadera!, por lo que no tardó nada en arrancar suspiros de sus fanáticos luego de lucir sus delineadas caderas.

Tras posar como toda una escultura desde algún casino de Las Vegas, Nevada (EE.UU.), Daniella Chávez volvió a recordar viejos tiempos y lució caderas con un par de jeans de mezclilla deslavada que en su diseño lleva un singular escote con el que se pueden ver las caderas.

No es la primera vez que la chilena luce este tipo de prendas, no obstante ya tenía varios meses sin lucir una similar. Pero el pasado martes, Daniella Chávez lució posando recargada en una camioneta vieja con la que hizo juego, no sin dejar de lucir sus caderas.

Los jeans que la fanática del fútbol lució, están detenidos no tanto por el cierre y el botón, sino por unas cadenas de argollas que sujetan la prenda de adelante y atrás, de lo contrario, ni el ajuste de enfrente podrían detenerlo...

No por nada, en su descripción, la también ex conductora de Televisa Deportes, escribió: "Love You [Te Amo] @fashionnova @novamen fashionnovapartner", no sin olvidar colocar un par de cadenas verticales en su escrito.

"Hermosa", "So beatufitul", "Guapísima", "Te ves hermosa", "Beautiful princess heat" (Hermosa princesa fogosa), "You're so sweet" (Eres tan dulce), "La más bonita del mundo!", "Espectacularmente Hermosa. Que tengas un bendecido y extraordinario día", son algunos de los mensajes que la también actriz ha recibido luego de su post en el que no sólo luce caderas, sino también sus encantos con esa blusa roja de de tirantes y pronunciado escote.

Y entre corazones rojos y emojis de caritas con ojos de corazón o tirando besos, también se lee: "You looking beautiful angle" (Luces hermosa desde ese ángulo) o "Ayyy mami" con su respectivo cuarteto de llamaradas de fuego.

Alrededor de 85 mil seguidores son los que Daniella Chávez ha logrado atraer con su sensual instantánea y se pueden leer más de un millar de comentarios.

