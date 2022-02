Con blusa sin sostén y pantys, Cecilia Galliano despierta todo tipo de emociones

Tras concluir su participación en la exitosa telenovela La Desalmada de Televisa, la guapa y sexy conductora de televisión, Cecilia Galliano regresó al mundo del modelaje, usando sensuales atuendos con los que ha despertado todo tipo de emociones entre sus millones de seguidores de las redes sociales.

Hace unas semanas Cecilia Galliano compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram en las que presume y resalta su envidiable figura. En dichas imágenes la ex conductora de Sabadazo aparece con una blusa blanca abierta sin sostén, unas pantys negras y botas altas del mismo color.

"Evitar no siempre es cobardía..a veces es prudencia y otras es inteligencia … #noespersonal lindo sábado !!!! #actitud #amor", escribió la ex esposa de Sebastián Rulli junto a las imágenes en las que sorprendió a propios y extraños y con las que despertó todo tipo de emociones.

La publicación de la actriz fue muy bien recibida por sus más de dos millones de seguidores, quienes no tardaron en llenarla de piropos, más de 60 mil Me Gusta y cientos de comentarios en los que admiraban su belleza.

"Hermosa", "Que linda y hermosa estás Cecilia me encantas mucho que cuerpazo tan rico y hermoso tienes mi amor me encantaría estar contigo muñequita linda", "Chiquitita", "Si que eres hermosa Ceci", "Que hermosa eres", "La belleza en todo su esplendor", "Que bella eres, hermosa de pies a cabeza", fueron algunos de los piropos que la famosa de 40 años recibió.

Cabe mencionar que la no es la primera vez que la modelo eleva la temperatura de sus más de 3 millones de seguidores de Instagram, pues últimamente se ha mostrado más sexy que de costumbre. Tras su participación en La Desalmada la originaria de Argentina ganó más popularidad en las redes sociales , espacio en el que ha compartido atrevidas sesiones de fotos con las que deja a más de alguno con la boca abierta ante tanta belleza que posee.

Recientemente comenzó a circular que la famosa tenía una relación sentimental precisamente con el productor de La Desalmada, José Alberto "El Güero" Sainz Castro, sin embargo, fue el propio productor quien se encargó de desmentir los rumores pese a que la pareja fue captada tomada de la mano.

Fue durante una entrevista exclusiva para el programa de radio, Todo Para La Mujer de Maxine Woodside que Castro aseguró que él está tranquilo y dejó entrever que está soltero.

"Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta que a veces la soltería y la paz de uno es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo", indicó el productor de La Desalmada. En cuanto a los rumores que circulan constantemente cada vez que se le capta con su ex, Angélica Rivera, sobre una posible reconciliación, el productor afirmó que lo verían con la actriz hasta el día que se muera, pues tienen una bonita amistad aparte de ser la madre de sus hijas, Sofía Castro, Fernanda Castro y Regina Castro.

"Ya es como redundante, cada año que nos ven en esa fotografía familiar dicen lo mismo. Angélica es una mujer que quiero y respeto muchísimo, es la mamá de mis hijas y me van a ver con ella toda la vida, hasta que me muera yo o ella. Vamos a estar juntos por nuestras hijas, tenemos una gran amistad y le tengo un gran respeto y cariño, pero pues obviamente yo no estoy en los planes de ella", finalizó el hermano de Verónica Castro.

