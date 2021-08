Con bikini de pedrería y pareo, Demi Rose se llama a sí misma sexy sirena

La mañana de este viernes, la modelo Demi Rose posó como toda una sirena luciendo espectaculares curvas, no por nada de llamó a sí misma como tal, una sexy mermaid (sirena). Su outfit para dar la bienvenida al fin de semana, estuvo complementado con un sexy bikini de pedrería y un pareo largo.

El sujetador del outfit playero es de un tono rosa viejo pero eso sí, lleno de pedrería, lo que hace que se vea un poco más grande su busto, que dicho sea de paso, es bastante voluminoso. Esta vez, la top model de 26 años, prefirió no enseñar su prominentes curvas y las cubrió con un pareo largo que más bien parece una elegante falda de playa.

Demi Rose lució su cabellera corta -a los hombros- pero semi rubia y un tanto risada. La postal fue capturada desde su querido Ibiza, España y o como llama al archipiélago español del Mediterráneo, Ibiza Magic Island.

Y cabe señalar que pese a que esta vez la celebridad de 26 años no lució sus prominentes curvas, sí acentuó su cuerpazo al mostrar el elegante bañador de pedrería, unos de sus acostumbrados diseños y con el que hace mucho no se le veía.

"Over the land, over the sea" (Sobre la tierra, sobre el mar), escribió la modelo de raíces europeas dando a entender que en cualquier parte deslumbra con su presencia, y utilizando casi cualquier atuendo o en el mejor de los casos, si uno de estos.

"Nice photo" (Buena foto), "U're attractive" (Eres atractiva), "Handsome" (Guapa), son algunos de los mensajes que se leen en la publicación de la británica, aunque alguien aseguró: "I need fire extinguisher" (Necesito extintor) -tal vez para apagar los ánimos que le han provocador ver a Demi Rose.

Otros más no pudieron ocultar sus ganas de halagarla: "Saludos hermosa mamita hermosa", "Goddess" (Diosa), "Beautiful and sexy" (Hermosa y sexy), "Bellísima", "Meu sonho my dream" (Mi sueño, mi sueño), "DIOS MÍO QUE LINDA", "Looking sensational" (Luciendo sensacional).

Y los halagos siguen, pues hubo quien ese sintió flotando: "Over the air" (En el aire) y otros más confirmaron lo dicho por la propia Demi: "Mermaid" (Sirena). Otro fan de habla portuguesa, no dudó en decirle lo que piensa: "Belissima Beautiful meravigliosa ti amo uno cuerpo perfeito e super sexy adoro te beijos wundervoll Frau mega sexy" (Hermosa, hermosa maravillosa, te amo un cuerpo perfecto y super sexy te amo besos wundervoll Frau mega sexy).

Al momento, Demi Rose ha logrado cautivar a 235,445 usuarios de Instagram y se pueden leer alrededor de 2,100 comentarios.

