Con bikini de encaje y dentro del agua, Mariana Seoane agradece lo que ya logrado

Se dice que cada persona debe ser agradecida por lo que tiene en el momento actual, sin importar lo que perdió o lo que ocurrirá en su futuro. Esa es una premisa que parece tener muy clara la bella Mariana Seoane, quien se tomó un tiempo para la reflexión y lo compartió con sus admiradores.

La intérprete de la ‘Niña buena’ no dejó pasar la oportunidad para mostrar sus encantos con la imagen que posteó en su cuenta oficial de Instagram, donde hizo una regresión de ¡20 años!, cuando era una joven en busca de sus sueños.

Mariana Seoane, que recientemente tuvo una participación en ‘La suerte de Loli’, de Telemundo, dejó ver su crecimiento no sólo a escala profesional, sino personal, y actualmente es una mujer más madura a nivel emocional y más capaz en cuanto a su oficio, algo por lo que, sin duda, esta muy agradecida con la vida.

La cantante, quien tiene una colaboración con Los Ángeles Azules, compartió con su 1.3 millones de seguidores en Instagram una postal en blanco y negro donde aparece en un sexy bikini de encaje y dentro del agua, aprovechando el jueves de ‘Throwback Thursday’.

“¡Qué joya… #Tbt de hace 20 años! Cómo pasa el tiempo… pero soy tan feliz y agradecida por lo que he logrado y mi crecimiento interior, que sólo me hace sentirme orgullosa de ser Mariana Alejandra”, publicó la actriz de ‘Por ella soy Eva’ en dicha red social.

El post alcanzó rápidamente miles de comentarios por parte de los admiradores de la histrionisa, quienes le contestaron con mensajes positivos y le echaron uno que otro piropo por lo bien que lucía en la foto de hace 20 años.

“La que es bella es bella y puedo asegurarte que hoy brillas más, estás radiante y espectacular. Es parte de tu belleza interior. Te amo”, “Igual de guapa ¡o más!”, “Mariana, la niña buena”, “Guapísima y muy sexy”, le comentaron a la actriz de 'La Tempestad'.

Aunque también hubo otros que le mencionaron a Mariana Seoane que el tiempo no pasa por ella pues ahora se ve igual, o incluso mejor que hace 20 años: “Pero no has cambiado en nada, sigues igualita”, “Más hermosa estás ahora, mi vida”, “Sigues igual o más hermosa, mi amor”, “Por ti no pasa el tiempo”, “Te ves divina, hoy y siempre, te amamos”.

Y es que es cierto que Mariana Seoane ha crecido mucho profesionalmente en las últimas dos décadas como histrionisa y en ‘La suerte de Loli’ pudo interpretar un personaje un tanto distinto a los que estaba acostumbrada, por lo que agradeció a la producción la oportunidad de sacarla de su zona de confort y demostrar que como actriz puede explorar diversas facetas.