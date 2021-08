Con bikinazo y tras ser revolcada por una ola, Bábara de Regil ataca a envidiosos y dolidos

Luego de vivir uno de los sustos más grandes de su vida al ser revolcada por una ola y ser golpeada por unas rocas durante sus merecidos días de descanso en Ixtapa Zihuatanejo, Bárbara de Regil, la famosa actriz de la telenovea Rosario Tijeras envió un contundente mensaje a todos los envidiosos y dolidos.

Para nadie es secreto que a lo largo de su carrera, desde su debut en la telenovela Bajo el alma de Tv Azteca, Bárbara de Regil ha estado envuelta en diversas polémicas que la han puesto en el ojo del huracán, por lo que de nueva cuenta la actriz de televisión utilizó sus redes sociales para atacar a todos sus haters.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la originaria de Ciudad de México se les fue en contra de todas aquellas personas que critican a los demás y que ensucian su nombre, pues al final del día son unos envidiosos y dolidos."Todos teneos mala reputación en la boca de un envidioso, medriocre o dolido", se escucha decir en un video a la famosa de 34 años en donde luce un bikinazo.

Mientras envía el contundente mensaje a los envidiosos la famosa se ve dentro de una habitación luciendo un bikini blanco con estampados negros con una pañoleta en la cabeza. Anterior al video la artista presumió por completo su silueta mientras está recargada en una pared y agregó a su bikinazo unas gafas de sol.

Desde hace unos días, la famosa influencer mexicana se encuentra vacacionando con su familia en Ixtapa Zihuatanejo en donde ha sacado su lado más sexy para posar en pequeños bañadores con los que ha elevado la temperatura de sus millones de seguidores, pero además vivió tremendo susto al ser revolcada por una ola y posteriormente golpeada por unas rocas.

Fue a través de sus historias de Instagram que Bárbara de Regil decidió contar la terrible experiencia que vivió junto a su hija Marimar luego de subirse a unos columpios que estaban sobre la playa, pero jamás imaginaron el peligro que conlleva esto

"Llega una ola, nos arrastra. Mar se alcanza a agarrar de los columpios pero yo no. No saben, di vueltas encima de las rocas”, escribió la famosa en la publicación. Desafortunadamente, Bárbara de Regil cayó sobre unas afiladas piedras que le provocaron unas heridas en las piernas, sin embargo, no pasó a mayores.

