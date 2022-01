Con bikinazo frente al mar, así inició Ninel Conde el Año Nuevo

Para Ninel Conde, 2021 será un año que nunca olvidará pues vivió varias situaciones complicadas con las que tuvo que lidiar sin caer en la depresión, y aunque no fue muy bueno, la cantante se lució en un bikinazo para despedirlo e iniciar de la mejor manera 2022, donde espera que las cosas mejoren para ella.

Frente al mar y presumiendo sus espectaculares curvas en un diminuto bañador, así inició Ninel Conde el Año Nuevo, recargando energías en la playa y esperando que 2022 le pinte de otra forma y pueda lograr los objetivos que se ha trazado la también actriz de televisión.

A sus 45 años, Ninel Conde deslumbró a sus admiradores con el tremendo cuerpazo que se carga, el cual presumió con un bikinazo que dejó a todos con la boca abierta, demostrando una gran actitud para iniciar el Año Nuevo y aprovechar todas las oportunidades que le traerá esta etapa.

Aunque 2021 no fue todo lo bueno que esperaba la actriz de “Rebelde”, siempre trató de rescatar más las cosas positivas que las negativas, y ello lo reflejó nuevamente con la sexy imagen que compartió en su perfil de Instagram para sus casi 5 millones de seguidores.

La postal que arrancó suspiros muestra a Ninel Conde parada en la playa sobre la arena húmeda, luciéndose en un traje de baño de dos piezas con el que presumió sus encantos; el top, color carne, apenas le cubría lo necesario y dejaba ver su impactante abdomen.

Con los pies enterrados en la arena, Ninel Conde también presumió sus torneadas piernas y su retaguardia, sólo cubierta por un pareo amarrado a su cintura, mientras se protegía del sol con un sombrero azul y unas gafas, mirando al horizonte con una media sonrisa en la cara.

En una segunda imagen, la cantante modeló un entallado vestido blanco con detalles de pequeñas aberturas, además de una tiara pon la leyenda “Happy New Year”, y estos fueron sus outfits para recibir el año: “Última foto del 2021 vs primer día del 2022. No hay mejor forma de pasar el primero de enero que dando gracias en todo y por todo”.

La “Bombón asesino” también arrancó el año con una gran actitud: “Estoy emocionadísima por todas las oportunidades que traerá este Año Nuevo. ¿Ustedes cómo comenzaron el 2022?”, cuestionó a sus fans mientras posaba para la cámara y recibía cientos de respuestas.

“Hola, aquí contemplando todo el panorama con tu naturalidad y esbelta figura ya que eres mi inspiración para crecer interiormente“, “Ninel, de todo corazón deseo que tengas un muy feliz año y que sigas cosechando muchos éxitos“, “Estupenda“, “¡Qué hermosa te ves!“, “Divina“, “Guapura“, “¡Cuerpower!“, “Bella como siempre“, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

