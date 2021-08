Con bikinazo, Carmen Villalobos anuncia emotivo reencuentro con un ex galán

Cómo Catalina Santana, la heroína de la serie “Sin senos no hay paraíso“, Carmen Villalobos obtuvo reconocimiento internacional y ganó millones de seguidores alrededor del mundo, proyectando su imagen y robando corazones, por lo que no es de extrañar que se haya puesto tan feliz al reencontrarse con un ex galán con el que trabajó en este proyecto.

En la producción de Telemundo, la actriz colombiana hizo pareja con el actor Roberto Manrique, en 2017, a quien recientemente se topó y no pudo evitar anunciar el emotivo reencuentro en sus redes sociales, dejando claro que más allá de la pantalla quedó una gran relación de amistad y respeto.

Con un bikinazo que puso a temblar incluso a su esposo Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos presumió una foto con su ex galán de la serie, levantando revuelo entre los fans de “Sin senos no hay paraíso“, muchos de los cuales recuerdan con cariño a esta pareja.

Fue en sus historias de Instagram donde Carmen Villalobos compartió con sus más de 17 millones de seguidores una serie de videos en los que anuncia el reencuentro con Roberto Manrique, quien hace una aparición rápida en los clips y le recuerda que hacía dos años que no se veían.

“Hoy he estado corriendo demasiado, pero la dicha, la felicidad no me cabe en el pecho porque hoy ha habido un reencuentro con un hombre que…”, dijo la originaria de Barranquilla y justo en ese momento fue interrumpida por Roberto Manrique quien se acercó a ella y la abrazó.

“Te adoro con toda mi alma, mi Robert. ¿Hace cuánto no nos veíamos?“, preguntó Carmen Villalobos, a lo que su ex galán en la ficción le recordó que fue hace dos años, cuando la actriz celebró su boda con Sebastián Caicedo y él fue uno de los invitados a la ceremonia y a la posterior recepción.

El reencuentro movió sensaciones entre los fans de “Sin senos no hay paraíso“, pues en esta producción los personajes de Carmen Villalobos y Roberto Manrique eran esposos, por lo que la nostalgia los invadió a ambos y a los millones de seguidores de la serie de Telemundo, y la actriz los celebró con una foto del recuerdo, en la que sale luciendo un bikinazo junto con el actor en la playa.

Carmen Villalobos deslumbró en una foto del recuerdo con un bikinazo, al lado de su ex galán de telenovelas. Foto Instagram

El reencuentro entre Carmen Villalobos y Roberto Manrique se debe a que ambos serán presentadores de los Premios Latinoamérica Verde, los cuales serán realizados el próximo 22 de agosto y reconocerá a los mejores proyectos sociales y ambientales de la región.

Éste es uno de los primeros eventos que tendrá la villana de “Café con aroma de mujer” después de culminar con las grabaciones de la telenovela; hasta el momento, la famosa no ha dado a conocer si tiene algún otro proyecto televisivo en puerta después de encarnar a su primera antagonista.

