Con bañador rosa y atrevidas poses, Aleida Núñez pone nerviosos a todos

Desde un balcón y con un sensual bañador rosa, Aleida Núñez presumió sus encantos de una manera muy sensual, mientras contemplaba el espectacular mar azul que se encontraba frente a ella, complementando una encantadora visión que compartió con sus fans en redes.

La actriz de televisión no sólo modeló con un traje completo en color rosado, sino que presumió sus encantos con atrevidas poses con las que puso nerviosos a todos, pues demostró que a sus 40 años nada se le mueve y está más regia que nunca.

Aleida Núñez, que no sólo ha trabajado en telenovelas sino que también es una exitosa empresaria, deslumbró con su cuerpazo en el bañador rosa, dejando ver sus torneadas piernas y sus tremendos cachetes, entre los que se perdía la sexy prenda que lució.

Desde hace unos días, la actriz de “Hasta que el dinero no separe” ha compartido con sus seguidores en Instagram varias imágenes en las que presume sus curvas en traje de baño en la playa, sitio en el que se siente como pez en el agua y que es su favorito para meditar y relajarse.

Sin embargo, no pierde la oportunidad de demostrar que está mejor que nunca y en esta ocasión se enfundó en un bañador rosa completo con el cual dejó ver sus torneadas piernas y sus enormes atributos, posando desde diferentes ángulos para regalar una vista privilegiada.

La empresaria, quien tiene una línea de ropa especializada para la mujer, subió la temperatura al pararse de espaldas para mostrar la parte trasera de su traje de baño, dejando a todos con la boca abierta y nerviosos ante la espectacular visión que ofreció, pues el bañador se perdía entre sus encantos de una manera muy sensual.

“Estamos aquí para sanar, no dañar; estamos aquí para amar y no odiar, estamos aquí para crear, no destruir… #CalidadDeVida #MenteSana #Playa”, escribió Aleida Núñez acompañando las postales que publicó desde su cuenta oficial de Instagram, aplicación en la que actualmente tiene 3.4 millones de seguidores.

Y precisamente fueron esos admiradores los que se hicieron presentes en los comentarios, lanzándole todo tipo de piropos a la actriz y cantante, quien es una de las más bellas y con mejor cuerpo del medio del espectáculo nacional, además de tener gran presencia en las redes sociales.

“La mujer perfecta“, “Toda una belleza“, “Quiero tener una cita contigo por Zoom“, “Cuerpazo, estás hermosa“, “La mejor de todo el mundo“, “Cosita bella, ¿cómo te va?“, “Luces espectacular“, “Mi diosa hermosa“, “Qué bellísima y maravillosa“, “Bendito el sol…“, “Qué bombón, Aleida“, “Qué atractiva“, “Impresionante“, fueron algunas de las expresiones que cosechó el post de Aleida Núñez en Instagram, demostrando el gran arrastre que tiene en esta plataforma.

