Con bañador que se pierde, Livia Brito parece que no trae nada

La actriz cubana, Livia Brito, sigue causando bajas pasiones entre sus seis millones de seguidores de Instagram, pues ahora la protagonista de La Desalmada de Televisa, deleitó a sus fieles admiradores al posar desde una hamaca con un bañador que se pierde entre su piel como si no trajera nada.

Para despedir el fin de semana e invitar a sus fanáticos a verla por el canal de Las Estrellas en La Desalmada fue que la actriz cautivó a sus fans al modelar un bañador con un cubridor de red con el que deja escapar partes de su cuerpo. Y aunque pareciera que Livia Brito se olvidó del bikini, lo cierto es que esté se pierde entre sus encantos debido a que es un tono color piel.

En la descripción de la espectacular imagen Livia Brito escribió: "No se detengan hasta que se sientan orgullosos mis #aLIVIAnados. Ya termino el fin de semana, mañana empezamos semana dura de trabajo en #LaDesalmada -Muy Pronto por #LasEstrellas-", fotografía en la que se ve muy relajada y con un maquillaje natural.

La reacción de sus millones de seguidores no se hizo esperar, pues no dudaron en admirar la belleza de la cubana y llenar la publicación de piropos. “Tan guapísima mujer tienes un ojitos brillantes como las estrellas”, “ Gran abrazo y apapachooo bella mía”, “ Que linda mi hermosa Livia”, “ LA PILOTOOOOO! Hermosa mi amor”, son solo algunas reacciones en la candente imagen en la que parece que no trae nada abajo del cubridor de red.

Y aunque la estrella de telenovelas tiene enfocadas todas sus energías en La Desalmada, melodrama con el que regresa a la pantalla chica después de haber protagonizado un escándalo en Cancún al agredir al fotógrafo, Ernesto Zepeda, la famosa no se priva de sus momentos de descanso y los aprovecha al máximo como lo hizo este fin de semana posando desde alguna playa de México.

A sus 34 años y con más de 10 años de carrera en el mundo de los melodramas, actualmente Livia Brito es una de las artistas más queridas en las redes sociales, pues muestra de ello es que tiene seis millones de seguidores tan solo en Instagram. Además es todo una estrella en TikTok, plataforma donde tiene más de 7 millones de seguidores.

Sin duda, la cubana que debutó en el mundo de los melodramas con su personaje de Fernanda Linares en Triunfo del amor, es una de las más bellas del medio del espectáculo y con un espectacular físico, el cual no duda en presumir en entallados o pequeños bañadores con el que pone a pensar a más de alguno.

Tal y como lo hizo en la publicación en la que, hasta el momento, ha ganado más de 120 mil Me Gusta y diversos comentarios con su despampanante look de playa.