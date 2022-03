Con bañador mojado, Celia Lora deja a la vista sus despampanantes curvas y es ovacionada

La hija del famoso cantante de rock Alex Lora, Celia Lora, volvió a causar todo un revuelo en las redes sociales al posar provocativamente hacía la cámara con un delirante traje de baño con el que acentuó a la perfección sus despampanantes curvas por las que constantemente es ovacionada.

Por medio de su perfil de Instagram que Celia Lora no quiso perder la costumbre y posó desde el jacuzzi con un bañador mojado; una atrevida braguita de color blanco y un top verde de PlayBoy, con el que sin duda, la playmate elevó la temperatura de sus más de 10 millones de seguidores al presumir su voluptuosa anatomía.

En está ocasión la ex participante de La Casa de Los Famosos de Telemundo aprovechó que estuvo unos días en la Riviera Maya para consentir a sus fieles admiradores de las redes sociales con está tremenda postal con la que dejó a la vista sus despampanantes curvas.

Lee también: Thalía y las famosas mexicanas que conmemoran el 8M con mensajes contra la violencia

Y aunque la famosa no acompañó la ardiente imagen con algún mensaje, ya que sólo etiquetó al hotel en el que se encontraba en la Riviera Maya, a la modelo de Playboy le llovieron los piropos y los halagos, además de que muchos de los usuarios la llenaron de corazoncitos rojos.

En pocas horas Celia Lora ganó miles de Me Gusta, con los que puede presumir que es una de las celebridades de la televisión con más popularidad en las redes sociales. "Wowww!!..So Sexy.. Lindaaa..", "Siempre Bellisima", "Hermosa como siempre saludos", "Que chulada", "muy hermosa mujer amor ", "Preciosa", "Me encantas, te amo", "Hermosísima mujer", "Encantadora", "Espectacular", "Mujeron!", "Omg preciosa", son algunos de los comentarios en la publicación.

Hace unos días la hija de Alex Lora acaparó reflectores luego de aparecer junto a la también modelo argentina, Dorismar, con quien no sólo hizo una colaboración en Instagram, si no varias, para juntas deleitar la pupila de sus admiradores con su deslumbrante belleza y tremendas curvas que cubrieron con pequeñas prendas con las que dejaron poco a la imaginación.

Lee también: Giselle González presenta a Livia Brito como la Mujer de nadie: ‘No había alguien mejor que tú’

Cabe señalar que hace unos días Celia Lora confesó que está en pláticas con PlayBoy para desnudarse en la edición estadounidense de la revista, esto después del éxito que ha tenido en México, pues es la figura que más vende en está revista para caballeros.

"A mí me sorprende cómo no se cansan de verme encuerada, pero qué bueno, gracias a Dios. Ahorita estamos en que a lo mejor salgo en la gringa (revista). No sé de qué depende, se está negociando, pero yo feliz", señaló la modelo durante una entrevista. Celia Lora posó por primera vez para PlayBoy en el 2011.

"Cuando posé por primera vez (la revista) se acabó en 11 días. Ese tipo de cosas son las que dices tú: las demás viejas (figuras que también han aparecido en la publicación) a mí qué me importan. Ahorita me dieron carta libre como nunca. Me dijeron: la volveremos a imprimir las veces que sean necesarias", señaló.

Síguenos en