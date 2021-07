Con bañador de inusual escote Daniella Chávez regalaría videollamada a un fan

El verano llegó a la glamorosa vida de la modelo chilena Daniella Chávez, quien luego de haber pasado unas fantásticas vacaciones en Nueva York, ahora impone un nuevo reto a sus fanáticos, y tras lucir un diminuto bañador de inusual escote, les hace una propuesta imposible de ignorar.

El pasado domingo, luego de compartir un vídeo en el que luce su belleza de diferentes modos en 30 segundos de lo que fue su estancia en el corazón de Nueva York, Daniella Chávez se mostró como sólo ella sabe hacerlo, con un diminuto bañador de dos piezas color azul turquesa, y de inusual escote frontal, con el que enloqueció a sus seguidores.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la modelo de 35 años, lanzó -cual pescador lanza al mar su caña de pescar-, la idea de una videollamada para aquel seguidor o la fémina que estuvieran más activos con sus comentarios, pues no es lo mismo ver a Daniella Chávez en fotografías y vídeos que hablar con ella ¡en una videollamada!

Lo anterior, acompañado de la postal de Daniella Chávez, luciendo un encantador outfit playero con el que además dejó ver sus exuberantes curvas y su cuerpo de diosa, cuya descripción se lee:

"Outfit favorito... Me gustaría hacer una Video llamada a un seguidor, estaré pendiente de quienes son los más activos comentando", no sin antes, postear una bella sirena, como se considera a sí misma la propia top model rubia.

Por lo que por supuesto, los fanáticos no se hicieron esperar con sus comentarios, y entre algunos se lee: "So gorgeous" (Tan hermosa), "Orgullo chileno", "Hola, eres muy hermosa", "Sos perfecta, mujer", "El privilegio de estar viendo Instagram", "La más hermosa del mundo mundial", "Beautiful", "Body on fire" (Cuerpo de fuego).

Otros 138,011 seguidores más, regalaron un corazón rojo a la chilena y entre tanto halago, se pueden leer más de 2,020 comentarios; aunque al momento, no se sabe si ya hubo un ganador al que Daniella Chávez pudiera seguir cautivando con una llamada; lo cierto es que como siempre, logró que la voltearan a ver.

