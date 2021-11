El giro que Adamari López dio a su vida de unos meses a la fecha ha sido impresionante, pues la presentadora de televisión no sólo ha recuperado su figura, sino también su seguridad y confianza en sí misma, y para muestra se echó un bailecito con el que movió su cuerpazo y destacó sus encantos en un escotado top rojo.

La conductora del matutino de Telemundo “Hoy día” presumió su vientre plano como no lo había hecho desde que te quitó de encima sus kilos de más, y con un bailecito al ritmo de los Bee Gees, dejó a todos impactados con su espectacular nueva figura.

Al ritmo de los acordes de la canción “More Than A Woman”, Adamari López presumió sus curvas con bailecito y su vientre plano, recordando a su “yo” de hace más de dos décadas, cuando triunfaba como estrella de telenovelas en México.

La actriz puertorriqueña hizo un verdadero viaje en el tiempo pues rescató una de las canciones más populares de los Bee Gees de la década de 1970 y la hizo suya al mover sus curvas en un escotado top en color rojo, con el que dejó ver su delineada silueta tras perder más de 10 kilos.

A sus 50 años, Adamari López parece haber tomado un nuevo aire en su vida personal y luego de separarse de Toni Costa, con quien estuvo en pareja durante la última década, ha cambiado radicalmente, no sólo en la parte física, sino también en la mental.

En su cuenta de Instagram, Adamari López compartió un breve video en el que luce un escotado top en color rojo con el que exhibe sus nenas y su vientre plano, moviéndose al ritmo de la música y deleitando a sus más de 6 millones de seguidores con su habilidad en el baile.

“¿Quién más está deseando que sea viernes?”, escribió la presentadora de televisión en la publicación del clip, en el que además luce unos jeans de mezclilla a las cintura, con el que remarca sus caderas y sus muslos, desatando una serie de piropos por parte de sus fans.

Sus admiradores quedaron extasiados ante la demostración de Adamari López y no fueron pocos los que resaltaron su belleza natural y el gran cambio que ha dado en su vida luego de decidir separarse de Toni Costa, pues muchas mujeres en la misma situación se sienten identificadas con ella.

“Increíble que las mujeres cuando no separamos o divorciamos nos regresa ese brillo, esa alegría que nos hace lucir aún más hermosas y poderosas. ¡Bravo, Adamari!“, “A lo natural, para que vean que no hay cirugías“, “Necesito una motivación, eres una hermosura“, “Esta mujer no envejece“, “Felicidades, pero qué pasó, ¿ella antes no era así?“, “Ella está maravillosa“, “Espectacular”, fueron algunos comentarios de sus seguidores en Instagram.

