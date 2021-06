Con baby doll transparente, Demi Rose presume sus prominentes curvas

Sin duda alguna la modelo británica Demi Rose es una de las influencers más sexys en las redes sociales, y aunque siempre ha lucido muy sensual últimamente la famosa ha sacado su lado más atrevido para mostrarse con las prendas más pequeñitas que tiene en su closet, razón por la que día con día gana cientos de nuevos seguidores.

Hace unos días la joven de 26 años causó una gran sensación entre sus más de 16 millones de Instagram al posar con un baby doll transparente con el que delineó sus prominentes curvas. Celebrando lo fresco de la noche y mientras se encuentra en un restaurante disfrutando de unos tragos, fue que Demi Rose elevó la temperatura con su atuendo más sexy.

"In the cool of the evening when everything is getting kinda groovy", en español "En el fresco de la noche cuando todo se pone un poco maravilloso", escribió Demi Rose al pie de las imágenes en las que luce con el baby doll transparente con el que deja poco a la imaginación.

Hasta el momento la publicación de la modelo británica lleva más de 400 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios en donde sus usuarios destacan la belleza de la influencer. Desde hace tiempo Demi Rose se encuentra viviendo en Ibiza, lugar donde ha aprovechando para posar de lo más sexy y compartir fotografías en su Instagram.

Cabe señalar que desde hace unas semanas, la modelo británica debutó en la plataforma de OnlyFans, sitio exclusivo para adultos, razón por la que últimamente su número de seguidores ha aumentado considerablemente debido a que ha utilizado su Instagram como escalón para aumentar los suscriptores de la plataforma de paga.

Por lo que recientemente declaró lo satisfecha que se encuentra debido al éxito que ha tenido su contenido en la página de contenido privado.

“El acceso al contenido exclusivo es algo que ha estado ahí durante años; OnlyFans simplemente lo ha presentado de una nueva forma, por lo que es natural que exista aún cierto tabú acerca de todo el asunto. Estoy muy emocionada de formar parte de esa nueva ola”, declaró recientemente la modelo inglesa.