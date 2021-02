Con atrevido bikini, Karol G exhibe talento bastante oculto

La cantautora colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida por su nombre artístico Karol G compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que aparece con un atrevido bikini, exhibiendo su talento bastante oculto.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cantante Karol G incendió las redes sociales, pues festejó su cumpleaños número 30 con una imagen que compartió con sus seguidores, mostrándose en un diminuto traje de baño negro, dejando ver su despanpanate cuerpo y alguns de sus tatuajes.

La colombiana cuenta con casi 40 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y en cuya publicación recibió cerca de los 5 millones de likes, y 40 mil comentarios por parte de sus seguidores.

Algunos de sus amigos famosos también le dieron muestras de cariño, entre ellos destacan: María Laura, Carlos Vargas, Flávia Lilini, Papá G, Catherine Siachoque, Sofi Baldi, Valentina Ferrer y Vanessa Suárez, entre otras.

“Divine tus 30 años mi vida, com grandeza, gratitud y humildad. FELIZ CUMPLEAÑOS mi BICHOTA”, escribió Carlos Vargas en su cuenta de Instagram.

La cantante de reguetón cumplió 30 años el pasado domingo 14 de febrero, el día de San Valentín, y compartió un mensaje con todos sus seguidores para que la acompañaran a celebrar su cumpleaños.

“Hey familia ¿cómo están? Estoy cumpliendo 30 años hoy, voy a celebrar vestida de blanco y quiero que todas ustedes me acompañen. Como no podemos estar juntos, se me ocurrió pedirles cinco cosas: que se vistan de blanco, pongan ‘Location’ de fondo, tomense uno, dos, tres tragos a mi nombre. Se graban, suben su video y me etiquetan para poderlo compartir”, expresó la cantante.

También, la intérprete de la ‘Bichota’, ha estado promocionando su más reciente sencillo titulado ‘Location’, canción que canta junto a su novio Anuel AA, y J Balwin, el cual fue lanzado el 12 de febrero, así como su video, el cual se encuentra en YouTube, y en 4 días alcanzó los 20 millones de reproducciones.

La canción y el video tienen referencias texanas, y tiene un ritmo melodioso que invita a todos a bailar reguetón de manera sensual, como en muchos de sus otras interpretaciones, que la han posicionado en una de la mejores cantantes de este género.

Además, Karol G, aseguró que la canción ‘Location’ fue un regalo de cumpleaños para sí misma, y que el mensaje de la canción se relaciona con vivir la vida con muho amor y sin hacerse expecttivas altas.