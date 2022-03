Con ángulo desde abajo, Malillany Marín menea su figura en leggings pegaditos

Como buena cubana, Malillany Marín trae el ritmo en las venas pero esta vez se voló la barda al lucir su cuerpazo en leggings pegaditos mientras meneaba su figura en un arriesgado ángulo con el que presumió cada una de sus curvas, dando una vista privilegiada de su despampanante belleza, como pocas veces lo había hecho.

Luciendo un entallado conjunto deportivo, la actriz egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) robó el aliento con un bailecito mientras se grababa con un ángulo desde abajo, dejando ver que sí hay y bien, acelerando las pulsaciones de sus admiradores en redes sociales, que quedaron pasmados ante su demostración de sensualidad.

Meneando su figura de un lado a otro mientras presumía un ángulo pocas veces visto de su silueta, Malillany Marín se lució en unos leggings pegaditos y demostró que es toda una bomba de sensualidad, arrasando en los comentarios en redes sociales donde sus fans se rindieron ante su belleza.

Bailar es una de las actividades favoritas de la originaria de La Habana, Cuba, quien demostró que no puede evitar menear sus curvas cuando escucha música y aunque varias veces ha dejado claro que es una reina en la pista, en esta ocasión, hizo babear a todos meneándose frente a su clóset en un sexy atuendo.

La actriz inició su jornada con toda la actitud presumiendo cuerpazo en un top deportivo y unos leggings pegaditos en color azul cielo, presumiendo su marcado abdomen y sus estilizados brazos, pero lo que más llamó la atención fue el ángulo desde donde se grabó mientras bailaba.

Sus entallados pantalones marcaron cada una de sus espectaculares curvas y al darse la vuelta presumió su frondosa retaguardia, arrancando suspiros entre sus fans, quienes quedaron impactados ante la muestra de sensualidad de la cubana, que conquistó a todos con su figura.

“¡Amo esta rola y el bailecito que andan haciendo todas! ¡Así que como no tenía quien me grabara, lo grabé desde el piso y en mi vestidor! #PD Yo bailo antes de salir siempre que estoy arreglada LOL, y bueno, soy más de video que de foto así que es lo que hay… Buenos días, familia, la canción se llama ‘Una noche en Medellín’, el hashtag no me lo sé… esto no es #WalkingClóset sí Dancingcloset”, escribió Malillany Marín.

La publicación no tardó en cosechar cientos de reacciones por parte de los admiradores de Malillany Marín, quienes se cansaron de lanzarle piropos en la publicación que realizó en Instagram, donde actualmente casi llega al millón de seguidores gracias al contenido que comparte.

“Mira que tú estás buena, mami“, “¡Con todo!“, “Adoro verte bailar“, “Amiga, haz TikTok’s“, “Hermosa“, “Pura candela“, “Nada como aquel video donde baila en traje de baño de una pieza negro, de lo más erótico y por fortuna lo tengo“, “Siempre has sido muy buena bailando sexy“, “Lo tomaré como regalo de cumpleaños“, “Te ves auper bonita, siempre luciendo espectacular“, “Moviendo el maquinón”, “Ya se ven los efectos del gym, güera preciosa“, “Con razón el Vitor estaba enloquecido“, son algunas de las reacciones que se leen en redes.

