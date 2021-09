Con ajustados leggins y encantos al descubierto, Demi Rose se luce desde los aires

En su reciente viaje a Italia este mes de septiembre y desde la isla de Positano, fue que la modelo británica Demi Rose se lució desde los aires con ajustados leggins y encantos al descubierto al abordar un helicóptero en una extrema aventura.

Su cuenta de Instagram ha sido testigo de los momentos más sensuales que la europea ha vivido en las islas de Capri y Positano al sur de Italia. Y su viaje por la nubes no fue la excepción para presumir sus encantos al descubierto además de lucir entallado outfit.

Esta vez, Demi Rose eligió un outfit de bermuda y blusa abierta confeccionados en una licra estampada con tonos azules, blanco perla y negro, que aumentaron la tremenda figura de reloj de arena que posee la guapa modelo al contener en su diseño, rayas, partes lisas y otras figuras.

"Come fly with me" (Ven a volar conmigo), escribió la top model de 26 años antes de abordar la aeronave, estirándose para presumir su exquisito cuerpo de diosa. Ya arriba del helicóptero, Demi envió besos a sus fanáticos con dicha prenda abierta, dejando muy poco a la imaginación y con la obligada diadema para recibir instrucciones desde la torre de control en el vuelo.

Y sin más ni más, hubo quien atendió su solicitud de inmediato, "Of course!!" (¡Por supuesto!); o dicho en otras palabras, su invitación a volar por cielos de Italia y sus alrededores. Otro más indicó: "I mean if you ask so... your wish is my command mommy" (Quiero decir, si me lo pides... tu deseo es mi orden mami).

"So beautiful" (Que hermosa), "I see so much passion in your eyes. I long for you to cherish my body" (Veo tanta pasión en tus ojos. Anhelo que aprecies mi cuerpo), fue otro de los fogosos comentarios que recibió Demi Rose.

"Beautiful hot sexy babe" (Hermosa, fogosa, sexy nena), "Absolutely Lovely" (Absolutamente Encantadora), son otros de los más de 3,740 mensajes que ha recibido Demi Rose. La británica, que se ha coronado como toda una celebridad en redes sociales, ha logrado deslumbrar a 411, 480 fanáticos de todo el mundo.

