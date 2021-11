Con ajustados leggings, Livia Brito pone a babear con su silueta

Una vez más la estrella de la telenovela La Desalmada, Livia Brito, volvió a robar las miradas de sus millones de seguidores de las redes sociales al lucir unos ajustados leggings con los que puso a babear a más de alguno, mientras se dispone a hacer ejercicio y mientras usa una de las fajas que constantemente promociona.

Fue a través de las historias de Instagram que Livia Brito dejó a más de alguno con el ojo cuadrado luego de aparecer con una entallados leggings blanco, un top deportivo de color rosa y una gorra blanca, outfit con el que marcó perfectamente su espectacular figura. En un de los videos, la protagonista de la serie de La piloto aparece desde un gimnasio mientras comparte las maravillas que hace una de sus fajas.

La estrella de Televisa no solo aprovechó la gran popularidad que tiene en las redes sociales para presumir su espectacular silueta y promocionar una de susfajas, sino para presumir que diariamente realiza exrenuantes rutinas de ejercicio para mantener el cuerpazo que se carga.

Cabe mencionar que Livia Brito deslumbró con si belleza durante la alfombra roja de los Latin Grammy al lucir un sexy y elegante vestido bordado de lentejueles, del diseñador estadounidense Michael Costello y el cual tiene un valor aproximado de 100 mil pesos mexicanos.

Durante su paso por la alfombra roja, la actriz aprovechó para hablar de la segunda temporada de La Desalmada, uno de sus futuros proyectos y del que aseguró hay mucho de donde sacar. “Hay mucho de dónde sacar, hay mucha historia. Hay mucho pasado y mucho futuro después de lo que pasó, vamos a ver qué pasa más adelante, yo creo que sí va a tener un éxito”, expresó la pareja de José Ron en la ficción.

En cuanto a cuándo se comenzará a grabar la segunda temporada de la novela, Raúl Araiza aseguró que está no se podrá grabar pronto , pues el productor José Alberto Castro está ocupado con otros proyectos. “Que no se enfríe mucho. Hay que hacerla rápido, pero no la grabaremos en enero porque va a hacer otra muy buena novela”, expresó Araiza.

Actualmente el productor de Televisa se encuentra enfocado en dos proyectos; Corona de lágrimas 2 y una serie con la que traerá de regreso a las pantallas a Biby Gaytán Biby Gaytan por lo que las Grabaciones de La Desalmada tendrían que esperar unos meses para comenzar a grabarse.

Livia Brito presume cuerpazo en redes sociales.

Cabe mencionar que Livia Brito aumentó su popularidad gracias al éxito que tuvo con su papel de Fernanda Linares y actualmente esto se ve reflejado en las redes sociales, pues solo basta con que la cubana comparta una publicación y de manera casi inmediata sus más de seis millones de seguidores, tan solo de Instagram, no dudan en bombardearla con sus comentarios.

Livia Brito presume su figura.

