Con acinturado outfit, Maribel Guardia espera con ansias el otoño

Tras presumir una serie de postales con cuerpazo en las que enseña pierna y abdomen, la actriz Maribel Guardia optó por lucir un acinturado outfit con el que dejó ver que espera con ansias el otoño, la próxima estación del año en vísperas de que se acabe.

Fue con un outfit blanquinegro de pantalón negro y blusa blanca de manga larga y estampada de lunares negros, que la costarricense deslumbró con dicho outfit que acompañó con un par de botas de charol. Y hace unos días destacó su belleza muy 'cubiertita'.

Y a sus 63, la costarricense dio muestra una vez más de su elegancia, porte, estilo y de la percha que tiene tras lucir cada outfit que le viene en gana, por lo que utilizó su cuenta de Instagram para no pasar desapercibida dicha postal.

Un outfit muy otoñal

Además de los tonos blanco y negro que siempre sacan de apuro a las mujeres contemporáneas y que siempre buscan lucir bien, Maribel apareció sin esos escotes ni atuendos que revelan cualquier mínimo detalle de imperfección; y más bien lució toda elegancia y versatilidad.

"Salud no es solo lo que comes, también es lo que dices y piensas. #feliz #jueves #look @klaudethcollection", escribió la estrella de "Corona de Lágrimas 2" que se estrena el próximo lunes 29 de agosto a las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas en México.

Y como bien escribió la también cantante, estar saludable no sólo depende de la alimentación sino de la actitud que se tenga ante la vida, por ello, Maribel Guardia que tiene por esposo al abogado Marco Chacón, se mostró muy sana y encima recibió algunos halagadores mensajes entre los que figuran:

"Guapísima mi reina" de su colega, la actriz Amairani Romero, con quien compartirá créditos en la telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro para TelevisaUnivision. La modelo Isabel Madow, sólo lanzó una tercia de llamaradas de fuego.

También: "Amo tu outfits son muy elegantes y hermosos @maribelguardia", "Siempre Guapísima y muy elegante", "Hermossssssaaaaaaa", "Muy bonita, te amo" que al momento suman 188 comentarios y 1',624 corazones rojos.

