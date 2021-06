Con abrigo abierto y sin sujetador abajo, Celia Lora presume enormes atributos

Tras es escándalo que protagonizó en Twitter, Celia Lora ya le dio vuelta a la página y se olvidó de Facundo luego de que esté la mandara a ella y a todos los famosos que violaron la veda electoral muy lejos, ahora la influencer robó miradas al aparecer con un exuberante abrigo con el que presumió sus enormes atributos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la hija del cantante de El Tri, Alex Lora, elevó la temperatura de sus más de nueve millones al compartir una fotografía en la que aparece presumiendo sus nuevas extensiones, sin embargo, su cambio de look salió sobrando, ya que sus fans fijaron su mirada en sus enormes atribuos.

Y es que la famosa modelo lució un despampanante abrigo en color negro dejando ver que no traía sostén para presumir su nuevo cambio de look. "Las mejores #extensionesdecabello #guadalajara #jalisco #mexico", escribió al pie de la imagen que rápidamente ganó cientos de Me Gusta.

A poco más de 16 horas, la imagen de Celia Lora lleva más de 46 mil Me Gusta pese a que la influencer tiene desactivados los comentarios. Cabe señalar que no es la primer imagen que la famosa comparte con el abrigo y sin sujetador, pues hace unos días la modelo deleitó a sus fanáticos con un video, luciendo este atuendo para promocionar el estudio de belleza de Guadalajara, Jalisco, México.

Actualmente la estrella del reality show "Acapulco shore" cuenta con casi 10 millones de seguidores en Instagram, red social donde no duda en complacer a sus fans con imágenes y vidoes en los que presume su curvy figura en pequeñas prendas, dejando poco a la imaginación.

Y aunque la carrera de Celia Lora ha estado llena de escándalos, siendo el más polémico de ellos, cuando durante una entrevista contó que le había pedido a un amigo que matara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto debido a que su amigo era piloto y en uno de sus vuelos estaría el polítco, la influencer ha sabido destacar en el mundo del espectáculo.

Pese a ser hija del reconocido cantante, Alex Lora, la modelo que proximamente aparecerá de nuevo en la revista PlayBoy, durante años ha hecho lo suyo y se ha mantenido en el gusto del público, desde ser modelo de revistas a estrella de reality shows como Acapulco shore” de MTV México, dando esté más popularidad.